제132회 캔톤 페어, 꿀벌과 벌꿀 마스코트 이용한 첫 가상 투어 개최

(광저우, 중국 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 15일, 새로운 미디어 플랫폼과 새로운 캔톤 페어 공식 웹사이트를 통해 꿀벌과 벌꿀 마스코트와 함께 하는 제1회 Discover Canton Fair 가상 투어가 성공적으로 진행됐다. 꿀벌과 벌꿀 마스코트가 가전제품 업계에 종사하는 4개의 주요 전시업체(Gree Electrical Appliances Inc of Zhuhai, Guangzhou Havit Technology Company Ltd, Guangdong Willing Technology Corporation 및 Foshan Aiting Electrical Appliances)과 상호작용하면서 '스마트 홈, 지능형 생활(Smart Home, Intelligent Life)'이라는 주제로 라이브 스트리밍을 진행했고, 여기서 이들 업체는 자사의 최신 제품을 선보였다. 이 가상 투어에는 200개국에서 108,000명이 넘는 소셜 미디어 팔로워들이 참여했다.

이들 4개의 가전제품 기업은 베이스 보드형 가열기, 초음파 가습기, 스마트 워치, 게이밍 헤드폰, 진공 씰러, 우유 거품기, 다기능 바비큐 그릴, 인덕션 조리 도구 및 전기 압력밥솥 등을 포함해 다양한 스마트 제품을 선보였다.

꿀벌과 벌꿀 마스코트와 함께 하는 Discover Canton Fair는 국내외 플랫폼을 통합함으로써 바이어의 참여를 유도하고, 관심을 끄는 주요 전시 분야를 강조했으며, 산업 클러스터를 홍보하고, 전시업체와 바이어 간의 참여와 무역 거래를 촉진했다.

이 라이브 투어는 기업과 소셜 미디어 팔로워 양측으로부터 폭넓은 찬사를 받았다. 인도에서 온 Rahil Ahmad Khan과 Kutbuddin Master는 "매우 의미 있는 행사였으며, 후속 세션의 라이브 방송도 시청할 것"이라면서, 유리 제품에 관심을 보였다.

몽골 울란바토르에서 온 Baasanjav Tsogtbaatar는 Gree Electric Appliances가 전시한 실용적인 가전제품에 매료됐고, 회사의 구체적인 연락 정보를 얻고자 했다. 그는 캔톤 페어 직원의 도움으로 Gree와 연락할 수 있었다.

중국을 방문하며 중국 제품을 소싱해온 나이지리아의 Ezeibe Abacha는 캔톤 페어를 통해 중국 최고의 여러 수출 기업을 한 자리에서 볼 수 있다는 것을 깨달았다. 그는 캔톤 페어 플랫폼에서 꿀벌과 벌꿀 마스코트와 함께 하는 Discover Canton Fair 가상 투어를 통해 가장 좋아하는 중국 제품을 더 많이 탐색할 예정이다.

이달 16~22일 기간에 'Classic Chic, Trendy Fashion', 'Warmth of Home Decor Brings Quality Life', 'Exquisite Gifts, Elegant Style', 'Quality Tools, Reliable Helpers', 'Business and Leisure, Change as You Wish' 등의 주제로 꿀벌과 벌꿀 마스코트와 함께 하는 7건의 Discover Canton Fair 가상 투어가 전 세계에 라이브 스트리밍될 예정이다.

캔톤 페어에 등록하면 더 많은 거래 기회를 잡을 수 있다.

등록하기: https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email