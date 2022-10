신작 RPG '메멘토 모리' 다운로드 개시!

-- 사전 등록 120만 돌파 '다이아 5000개', 'SR 나타샤' 전원 지급!

(도쿄 2022년 10월 18일 PRNewswire=연합뉴스) 주식회사 뱅크 오브 이노베이션(본사: 도쿄도 신주쿠구, 대표 히구치 토모히로, 이하 BOI)은 사전 등록자 수 120만 명을 돌파한 모바일 RPG 게임 '메멘토 모리'의 출시를 알려드립니다. 이를 기념하여 게임 내에서 오픈 기념 이벤트를 개최합니다.



New RPG MementoMori Released Today

■'메멘토 모리' 소개

'메멘토 모리'란, 뱅크 오브 이노베이션이 제공하는 신작 모바일 RPG 게임입니다. 본 작품에는 가혹한 과거와 운명을 짊어진 소녀들이 저마다의 스토리를 가지고 등장하며, 각 캐릭터의 이야기와 세계관을 노래로 표현한 "라멘토"에는 실력파 아티스트와 성우가 대거 참여했습니다. 마음에 남는 스토리와 "라멘토", 그리고 실력파 성우들의 연기로 다양한 캐릭터들의 세계관에 몰입할 수 있습니다.

【다운로드】

App Store (iOS 버전)

https://apps.apple.com/kr/app/id1611490041

https://apps.apple.com/kr/app/id1611490041 Google Play (Android 버전)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.boi.mementomori.android

【라멘토 참여 아티스트】

Atarayo, 카노, 쿠로쿠모, 96네코, konoco, 코레사와, 자쿠로-zakuro-, 시모츠키 하루카, Daoko, 다즈비, ChouCho, 니이즈마 세이코, Hakubi, 히라하라 아야카, mewhan, MARiA, 야마모토 사야카, 레이(츠유) 외 다수

【캐릭터 보이스 참여 성우】

아이다 리카코, 아사카와 유우, 이가라시 히로미, 이시카와 유이, 이토 미쿠, 우에사카 스미레, 오구라 유이, 키토 아카리, 코시미즈 아미, 타나카 리에, 타네자키 아츠미, 타무라 유카리, 치하라 미노리, 난죠 요시노, 하나자와 카나, 호리에 유이, 혼도 카에데, 미나세 이노리, 유우키 아오이 외 다수

*위는 일본어 음성의 아티스트 및 성우입니다.

【스토리】

'마녀'라 불리는 소녀들이 있다.

조금 특별한 힘을 쓸 수 있다는 것 빼고는 극히 평범한 소녀들.

그러나 그 힘 때문에 마녀사냥의 표적이 된다.

이윽고 세계에 '저주'가 나타났을 때, 한 소녀가 일어선다.

사람들에게 혐오 당하면서도 그녀는 세계를 위해 싸워나갔다.

그것을 정의라고 믿으며....

살고 싶다고 바라는 소녀와 그 소망을 빼앗는 "마녀사냥"

박력 있는 보스 배틀은 캐릭터 육성과 파티 편성이 전략적인 열쇠가 된다.

시간이 지나면 아이템이 저절로 쌓이는 오토 배틀

점점 밝혀지는 소녀들의 이야기

■오픈 기념 이벤트

(1) '다이아 5000개', 'SR 나타샤' 전원 지급

사전 등록자 수 목표를 달성한 기념으로, 게임을 시작한 플레이어 모두에게 '다이아 5000개', 'SR 나타샤'를 지급합니다. 게임 시작 후 마이페이지의 선물함에서 수령 가능합니다.

▼【조화의 마녀】나타샤

꽃을 사랑하는 마음이 따뜻한 여자아이. 마녀사냥으로 부모님이 살해당하자 슬픔에 짓눌려 마음을 닫아버렸다.

세계에 10명밖에 없는 '클리파의 마녀' 중 한 명이며, 대지를 시들게 하는 꽃의 저주로 나라를 멸망 직전까지 몰아넣었다.

(2) 오픈 기념 미션 개최! SR 캐릭터를 선택하여 획득할 수 있는 호화로운 보상

출시를 기념하여 게임 내에서 '오픈 기념 미션'을 개최합니다. 이 미션은 플레이 시작 후 기간 한정으로 개최하며, 클리어하면 '다이아'와 SR 캐릭터 '솔티나' 등 호화로운 보상을 획득할 수 있습니다. 그리고 주목할만한 보상인 '마녀의 초대장'을 사용하면 좋아하는 SR 캐릭터를 '선택하여' 획득할 수 있습니다.

■'메멘토 모리' 정보

【타이틀】 메멘토 모리

【장르】 RPG

【플랫폼】 iOS/Android

【가격】 기본 플레이 무료 (일부 아이템 과금 있음)

【App Store】 https://apps.apple.com/kr/app/id1611490041

【구글 플레이】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.boi.mementomori.android

【공식 홈페이지】 https://mememori-game.com/kr/

【공식 트위터】 https://twitter.com/mementomori_KO

【공식 페이스북】 https://www.facebook.com/mememoriKO

