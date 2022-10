하이센스 기술, 2022 FIFA 카타르 월드컵™에서 원활한 교통 보장

(칭다오, 중국 2022년 10월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 올 11월에 열리는 2022 FIFA 카타르 월드컵™에서 심각한 차량 흐름 문제에 대응하고자, 카타르의 수도 도하에서는 데이터 및 AI 기술을 이용해 교통 부문을 발전시키기로 했다. 20년 이상 지능형 운송 분야의 토대를 개척한 하이센스(Hisense)는 지능형 교통을 위한 시범 프로젝트 건설을 추진하는 도하를 지원한다. GPS 궤도와 실시간 영상 추적 기능을 기반으로 대회 기간에 안전하고 효율적인 교통을 보장하고 오염물질의 배출량을 줄이고자, 2022 FIFA 카타르 월드컵™ 개막 전에 이 프로젝트를 완공해 가동에 들어갈 예정이다.

세상을 바꾸는 하이센스의 지능형 교통

1998년에 이 분야에 진출한 하이센스는 최근 10년 연속으로 중국의 지능형 운송 산업을 주도하며, 수많은 주요 프로젝트에 참여했다. 올 3월, 하이센스는 지능형 버스 시스템을 구축하기 위해 에티오피아의 수도 아디스아바바 정부와 공식 파트너십을 체결했다. 이 버스 시스템은 21개월 이내에 완료될 예정이다. 이 시스템이 완료되면, 시민들은 모바일 앱과 디지털 정보 디스플레이를 통해 실시간으로 버스 시간표를 확인할 수 있다. 또한, 이 시스템은 대중교통 업체가 실시간 모니터링, 원격 제어 및 지능형 배차를 하고, 승객 흐름, 운송 용량, 자원 할당 간 매칭 상태를 분석하며, 유지관리를 모니터링할 수 있도록 지원한다. 이는 미래의 과학적인 의사결정을 위한 토대를 마련한다.



Hisense Group signs a partnership deal with the city government of Addis Ababa, Ethiopia in March, 2022