Yili, Growth Asia Summit 2022에서 건강한 고령화에 대한 정보 제공

(싱가포르 2022년 10월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 11일, Yili 그룹이 싱가포르에서 열린 Growth Asia Summit에 초청을 받아 기조연설을 진행했다. 이 서밋에서 Yili는 APAC 지역에서 유제품이 건강한 고령화를 위해 수행하는 역할에 대한 통찰을 공유했다.

Yili 그룹 연구개발(R&D) 책임자 Dr. Philip Wescombe는 "Yili가 주장하는 '건강한 고령화에 대한 접근법'의 핵심은 모든 연령에서 좋은 영양이 중요한 역할을 한다는 점을 파악하는 것"이라고 설명했다. Yili는 "혁신이 없으면 미래도 없다"라는 모토로, 움직이는 소비자 중심 기업으로서 건강한 삶을 즐기는 데 누구도 배제되지 않도록 모든 삶의 단계와 시나리오에서 모든 소비자의 수요에 맞춘 제품을 개발하는 데 전념하고 있다.



삶의 모든 단계에서 소비자를 위한 전면적인 영양 지원

Yili는 소비자의 다양한 영양 요건을 파악 및 충족하고자 다양한 연령 집단의 수요에 대해 수많은 연구를 진행했다.

올해 Yili는 중국인구복리기금회(China Population Welfare Foundation)를 지원해 다양한 집단에 전문적인 식단을 안내하는 포괄적인 보고서를 발표했다.

추가로, Yili는 베이징대학교와 함께 4년 동안 진행된 '중국 8개 도시 성인의 식단 영양 및 건강 상태에 관한 조사(Survey on Dietary Nutrition and the Health Status of Adults Across Eight Cities in China)'에서 수집한 원본 데이터를 심층적으로 분석하고, 이 정보를 통해 대사 질환을 완화하거나 예방하는 제품을 개발했다.

Yili의 연구개발(R&D) 팀은 유제품의 영양적 이점을 더 많은 소비자를 대상으로 확대하고자 중국 최초의 무유당 우유 'SHUHUA'를 출시했다. 이 우유는 유당 내성이 없는 사람에게 맞춘 제품이다. 또한, 식이섬유 함량이 높은 Yili의 XinHuo 분유는 신체 혈당 수준의 균형을 맞추고, 신체 기능 조절을 지원함으로써 성인 소비자의 영양 수요를 보완한다.

연구 중심의 혁신

또한, Dr. Wescombe는 기조연설에서 프로바이오틱 제품을 개발하는 Yili의 혁신적인 관행도 소개했다.

Yili는 자사의 글로벌 혁신 네트워크 자원을 이용해 전체 가치 사슬을 아우르는 4가지 플랫폼을 구축했다. 이들 플랫폼은 각각 프로바이오틱 균주로 구성된 자원 은행 설립, 프로바이오틱 기능 개발 및 임상 평가, 프로바이오틱 균주와 발효 기술 적용, 균주와 품질 관리 처리를 대상으로 한다.

건강한 중국 영아의 장에서 추출한 BL-99는 Yili가 10년간의 과학적 연구 끝에 독자적으로 개발한 첫 프로바이오틱 박테리아 균주다. 연구 결과, 이 균주는 소화를 촉진하고, 장내 세균을 조절하며, 뼈 건강을 돕고, 면역을 개선하는 데 효과적인 것으로 입증됐다. 이 균주는 Yixiao 요거트, Yili Cheese Bar for Kids 및 NOC xujinhuan 아이스크림에 첨가됐다.

올 6월, Yili는 45세 이상 소비자를 위한 맞춤형 BL-99 프로바이오틱 제품을 출시했다. GABA와 이중 프리바이오틱을 결합한 이 제품은 장내 세균의 균형을 유지하는 데 일조하도록 설계됐다.

지금까지 Yili는 세계 곳곳에 15개의 연구개발(R&D) 센터와 혁신센터를 설립했으며, 세계적인 건강 에코시스템을 구축하는 데 열심히 참여하고 있다. Yili는 '완전하게 건강을 공유하는 세계(World Integrally Sharing Health)'라는 비전을 고수하며, 전 세계 소비자를 위해 더 나은 영양 결과를 제공할 제품 개발에 전념하고 있다.

출처: Yili Group