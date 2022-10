청두, 도시 건설에서 생태 건강 도모

(청두, 중국 2022년 10월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 눈 덮인 산기슭에 위치한 공원 도시인 쓰촨성 청두가 새로운 도시 개발 모델을 고수하며, 시민의 생태적 웰빙을 끊임없이 개선하고 있다.



A photo by photographer Jia Nan shows the beauty of Chengdu under the snow-capped mountains