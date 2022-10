옌타이의 사과 산업, 고품질 개발 달성

옌타이, 중국, 2022년 10월 13일 /PRNewswire/ -- 150년 이상의 재배 역사를 자랑하는 옌타이는 중국 현대 사과의 탄생지다. 옌타이 사과는 2008년에 지리적 표시 인증 상표 등록을 승인받았으며, 2011년에는 중국에서 유명 상표로 인정받고 있다. 2015년에 옌타이는 저장대학교에 맞춤형 '옌타이 사과 브랜딩 전략 계획(Yantai Apple Branding Strategic Plan)'을 의뢰했고, 이를 통해 브랜드 심볼 시스템, 관리 보호 시스템 및 커뮤니케이션 시스템에 대한 전략적 설계를 갖췄다. 이어, 2020년에는 브랜드의 자체적 업그레이드 및 강화가 이뤄졌다. 한편, 옌타이 사과는 상위 10대 브랜드(Top 10 Brands)에 계속 선정되면서 공동 홍보 및 판촉 활동이 가능해졌으며, 이를 통해 지역 공공 브랜드가 주도하고 기업 브랜드가 지원하는 형식의 부모-자녀(Parent-Child) 브랜딩 시스템이 구축됐다.



Apples enjoy a great harvest season, where fruit farmers are busy with picking apples.Photo/Gao Yuan

옌타이 사과는 255만 묘(mu) 넓이의 토지에서 재배되며, 2021년까지 총생산량은 574만 톤에 달한다. '옌타이 사과(Yantai Apples)'의 브랜드 가치는 150억3천400만 위안에 달하며, 13년 연속으로 중국 과일 업계에서 1위 브랜드 자리를 차지하고 있다. 옌타이 사과는 옌타이 출신의 우주비행사 Wang Yaping이 우주로 가져간 바 있다. 또한, 옌타이 사과는 지리적 표시에 관한 중국-EU 협정(China-EU Agreement on Geographical Indications)의 범주에 진입하는 데 주도적인 역할을 했을 뿐만 아니라, 지리적 표시 제품에 대한 국가보호시범지구(National Protection Demonstration Zone) 설치를 준비하기 위한 첫 번째 회차분에서 승인을 받고, 국가 지리적 표시 적용 및 홍보를 위한 주요 연락처 안내 목록(Key Contact Guidance List)에 선정됐다. 또한, 옌타이는 옌타이 사과를 위한 1,000억 수준의 국가적 특성 산업 클러스터 조성을 승인받았다. 브랜딩은 품질 보증과 뗄 수 없는 관계에 있다. 현재까지 인증면적이 85만 묘에 달하는 옌타이의 116개 과일 기업이 '3개 제품, 1개 규격(Three Products and One Standard)' 인증을 획득했으며, 20여 개의 과일 기업이 GAP 인증을 통과했다. 국가 및 성급 과일 품질, 안전 감독 및 표본 테스트에서 옌타이 사과의 검사 적격률은 100%에 도달했다. 옌타이 사과는 표준화 및 브랜드화의 강화를 통해 국가 사과 산업의 약진을 견인하고 있다.

2020년, 옌타이시 당 위원회와 시 정부는 '사과 산업의 고품질 발전 가속화에 관한 이행 의견(Implementation Opinions on Accelerating the High-Quality Development of the Apple Industry)(2020-2022)'을 발표하며, 과학기술 혁신의 추진, 발전 플랫폼 구축, 산업 기반 강화, 브랜드 홍보 강화, 보증 체계 구축을 포함한 5개 주요 분야의 17개 특정 조치를 제안했다. 이러한 정책은 매우 선도적이고 명확한 지향성이 있을 뿐만 아니라, 과학적 지침을 제공한다. 또한, 옌타이 사과 산업의 고품질 발전을 위한 새로운 활로를 모색함으로써, 부유한 과일 농가로 구성된 아름다운 마을에서 강력한 과일 산업을 실현하는 것을 지향한다.

