시대에 뒤처진 임금 대장 - 유연한 결제 솔루션에 대한 수요 증가

- Everest Group, 신규 보고서에서 급여 소득의 즉각적인 접근성에 대한 직원 수요의 증가세 강조

- 전 세계 직원 중 75%가 이직을 고려 중이며, 절반 이상이 웰빙과 재정적 웰빙이 직원 경험에 영향을 미치는 것으로 밝혀

- 유연한 결제 솔루션을 이용하지 않는 고용주는 인재 유치와 유지가 어려워질 것으로 전망

런던, 2022년 10월 13일 /PRNewswire/ -- Everest Group이 발표한 신규 보고서에 따르면, 전 세계 사람들이 임금에 대한 유연한 접근성을 원하지만, 이 수요를 충족하는 글로벌 솔루션은 부족한 실정이라고 한다.

'Global Earned Wage Access (EWA): Strategic Benefits for Employers and Financial Well-being for Employees[https://www.cloudpay.com/report/everest-earned-wage-access?utm_campaign=2022-Mktg-C-CPNG-Everest%20Report-Oct&utm_source=Press%20Release&utm_medium=Article&utm_term=Everest%20Report%202022 ]' 보고서에 따르면, 유연한 직업 세계에서 직원의 새로운 수요, 재정 우려 속에서 자금에 대한 빠른 접근성 필요 및 소비화된 경험에 대한 욕구가 결합되면서, 직원이 원할 경우 고용주가 급여 소득에 대한 접근성을 제공해야 할 필요성이 커지고 있다고 한다.

Everest Group에 따르면, 이러한 수요에도 불구하고 급여 소득 접근성(EWA) 솔루션을 제공하는 회사는 일부에 불과하며, 국제적인 접근법을 제공하는 회사는 그보다 훨씬 더 적다고 한다. 이는 그동안 임금 대장에 대한 '깨지지 않은 관행'이며, 이에 대한 변화를 꺼린다는 뜻이다. 또는, 글로벌 솔루션의 가용성 인식이 부족하다는 뜻이기도 하다.

시대와 함께 변하지 못하면 고용 전략에 피해가 있을 수 있다. Everest Group에 따르면, 전 세계 인력 중 75%가 이직을 고려하고 있다고 한다. 응답자의 57%는 재정 웰빙을 포함하는 웰빙 프로그램이 직원 경험에 직접적인 영향을 미친다고 답했고, 43%는 과정 개선이 큰 영향을 미친다고 답했다. 따라서, EWA 솔루션이 없다면 미래 인재 유치와 보유 전략에 어려움이 있을 수 있다.

CloudPay CEO Paul Bartlett는 "유연한 임금 대장 솔루션으로 전환하는 추세는 한동안 발 빠르게 진행됐으며, 생활비 문제와 더불어 민첩한 근무 선택지가 만연한 포스트 코로나 시대의 지형에서는 이 추세가 더욱 가속화됐다"라며 "자사는 이러한 진화를 목격하면서, 이에 따라 글로벌 솔루션을 조정해왔다"고 밝혔다. 이어 그는 "Everest Group 보고서에서도 분명하게 드러났듯이, 현재 우리는 급여 소득 접근성 채택이라는 전환점에 있으며, 폭넓은 시장 동력이 전 세계적으로 시장에 지속해서 영향을 미치고 있다"면서 "따라서 이러한 수요는 계속 증가할 것"이라고 설명했다. 또한, 그는 "임금 대장 전반에 걸쳐, 제대로 작동하는 것처럼 보이는 과정을 바꾸기 꺼리는 경향이 오랫동안 유지됐다"라고 덧붙였다.

또한, Paul Bartlett CEO는 "인재 전쟁이 계속 치열해짐에 따라, 기업은 직원에게 필요한 것을 제공하고, 전 세계 인력에게 동등성을 보장해야 할 것"이라며 "Everest Group의 최신 통찰에 따르면, 사람들은 자신의 급여에 접근하는 시점 및 방법에 대해 더 많은 통제권을 원한다고 한다. 이를 제공하지 않는 기업은 최고의 인재를 놓치게 될 것"이라고 강조했다.

최근 CloudPay는 이러한 최신 소식에 앞서 데이터를 발표한 바 있다. 해당 데이터에 따르면, '온디맨드 결제 서비스'를 계약한 고용주의 수가 전 세계적으로 증가했다고 한다. 더불어, 월별 급여 소득 인출 수는 10월 이후 2배 이상 증가했고, 평균 인출 금액은 97파운드에서 66파운드로 감소했다고 한다. 이는 직원이 일상 생활비를 지출할 때마다 기존 소득 금액에 점점 접근한다는 뜻이다.

Everest Group 보고서는 임금 대장의 진화에 대한 이와 같은 세계적인 수요를 촉진하는 5가지 핵심 요인을 소개했다.

- 인력의 세대 변화: 2025년이 되면 밀레니얼과 Z세대가 인력의 65% 이상을 차지할 전망이다. 이들 인재 집단은 다른 우선순위와 동기가 다르며, 고용주가 자신의 요건을 충족시켜줄 것을 기대한다. 밀레니얼이 목표를 향해 움직인다면, Z세대 전문가는 유연성과 보안, 특히 재정적 보안을 원한다.

- 현대적인 결제 경험에 대한 수요: 젊은 취업 연령 인구는 디지털 네이티브들이다. 이들은 페이퍼리스 거래와 손끝으로 처리되는 빠른 해결책 속에서 성장했다. 소비자로서 이들의 특징을 살펴보면, 이들은 즉각적인 만족에 익숙하며, '빠르고 유연한 결제 및 원활한 디지털 경험'이라는 고용주와 비슷한 기대를 갖고 있다.

- 새로운 인력 모델: 변화하는 기술 요건, 유연성에 대한 필요성 및 엄격한 지리적 경계 제거로 인해 전반적인 인재 믹스에서 비정규직 근로자, 긱(Gig) 근로자 및 프리랜서 컨설턴트 같은 임시 근로자의 비율이 증가했다. 의료, 소매 및 호스피탈리티 같은 부문에서는 파트타임 또는 시간제 근로자도 대폭 증가했다. 이와 같은 인력 집단에는 편리하면서 격주 또는 격월보다 빈도가 높은 임금 대장 운영이 더 적합하다.

- 재정적 유연성: 생활비 지출, 교육 대출, 주거비 등은 근로자의 급여에서 큰 부분을 차지하며, 특히 긴급 지출이 증가할 경우 유동성 위기가 발생할 수 있다. 이와 같은 근로자가 개인적인 재정 계약에 따라 결제일을 조정하는 한편, 예상치 못한 지출을 관리할 수 있도록 지원하기 위해 EWA의 사용도가 증가하는 추세다.

- 공정성: 오늘날의 직원은 이미 벌어들인 급여에 대한 접근성을 당연히 확보해야 한다고 생각한다. 직원 임금 대장 경험을 재설계함으로써 이를 제공할 수 있는 기업은 인재 확보 전쟁에서 더 나은 성과를 거둘 수 있을 것이다. 혁신적인 기들은 이미 그러한 보상을 거두기 시작했다.

보고서 사본은 여기[https://www.cloudpay.com/report/everest-earned-wage-access?utm_campaign=2022-Mktg-C-CPNG-Everest%20Report-Oct&utm_source=Press%20Release&utm_medium=Article&utm_term=Everest%20Report%202022 ]에서 다운로드받을 수 있다.

CloudPay 소개

CloudPay는 비전과 정성을 바탕으로 직원들이 마땅히 받을 만한 포괄적인 급여 경험으로 글로벌 기업을 안내하는 유일한 공급업체다. CloudPay는 통일된 하나의 솔루션을 통해 모든 직원 급여 과정(임금 대장, 결제 및 온디맨드 결제 포함)을 연계한다. CloudPay의 전문가들은 최고 관행을 시행하고, 변화를 안내하며, 운영을 최적화하고, 직원 경험을 개선한다.

