GWM의 신에너지 차량 판매량, 전년 대비 최대 14% 증가

-- 글로벌 시장 겨냥해 더 많은 신모델 출시

(바오딩, 중국 2022년 10월 13일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 10일 GWM이 발표한 최신 판매 데이터에 따르면, 올 1~9월 신에너지 차량의 누적 판매량이 전년 대비 14.31% 증가한 96,916대를 기록했다고 한다. 이는 신에너지 시장에서 GWM의 경쟁력 향상을 보여주는 증거다.



GWM New Energy Vehicles See Up to 14% YoY, More New Models for Global Market