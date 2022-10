Sinopec, 지속가능성 통찰 보고서 발표

-- 포장 소재와 분해성 플라스틱에 초점 맞춰

(베이징 2022년 10월 12일 PRNewswire=연합뉴스) China Petroleum & Chemical Corporation(HKG: 0386, "Sinopec")이 중국의 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals)와 관련해 중국 내 포장 소재와 분해성 플라스틱 이용 현황을 강조하는 3건의 지속가능성 통찰 보고서를 발표했다.

각각 '2021-2030 Research Report on the Carbon Emission Reduction Potential in the Green Packaging of China's Express Delivery Industry', '2021 Study on the Environmental Impact and Recycling of Plastic Takeout Packaging in the Catering Industry', 'Research Report on Environmental Impact Assessment and Policy Support of Degradable Plastics'라는 제목의 이들 3건의 보고서는 퉁지대학교(특급 배송 산업 그린 포장에 관한 보고서 및 음식 공급업의 플라스틱 테이크아웃 포장에 관한 보고서)와 칭화대학교 환경대학(분해성 플라스틱에 관한 보고서) 등 중국 굴지의 다양한 연구소와의 제휴를 통해 작성됐다.

첫 번째와 두 번째 보고서는 중국 내 특급 배송 산업의 포장 현황과 음식 공급업의 테이크아웃 포장 현황을 요약하고, 탄소 감축을 위한 실용적인 방안을 제안한다.

- 특급 배송 산업의 포장: 재활용된 플라스틱 포장을 사용하면 플라스틱 폐기물의 양을 줄이는 데 일조할 뿐만 아니라 관련 탄소 배출량도 줄일 수 있다.

- 음식 공급업의 테이크아웃 포장: 플라스틱을 화학적으로 재활용하면 탄소 배출량뿐만 아니라 자원 폐기물도 효과적으로 줄일 수 있다. 2015~2020년의 모든 테이크아웃 플라스틱을 화학적으로 재활용한 경우, 처리 과정에서 발생한 탄소 배출량을 합하면 본래 수치의 58.56%에 불과하고, 탄소 배출량은 40% 이상 감축시킬 수 있었다.

플라스틱 제품은 테이크아웃과 특급 배송 포장에 사용되는 주요 소재다. 플라스틱을 완전히 대체하는 것은 불가능하지만, 분해성 플라스틱에 관한 연구는 에너지 절약과 배출량 감축을 위한 더욱 분명한 경로를 제시한다.

분해성 플라스틱에 관한 보고서에 따르면, 중국에서 산업용 퇴비화 절차와 혐기성 발효 절차에 들어가는 실제 처리 시간으로 보건대, 분해성 소재에 관한 평가 지표는 산업용 퇴비의 분해 시간은 30일로, 혐기성 발효의 제한적인 분해 시간은 40일로 조정해야 할 것으로 보고 있다. 이 보고서는 또한 플라스틱 피복 재활용이 어렵거나 불가능한 장소에서 먼저 분해성 플라스틱으로 교체하는 방안을 추진할 것을 조언한다.

더 자세한 정보는 Sinopec 웹사이트[http://www.sinopec.com/listco/en/ ]에서 확인할 수 있다.

출처: SINOPEC