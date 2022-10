라이온델바젤(LyondellBasell), 플라스틱 폐기물 분류와 재활용 시설 건설을 위한 조인트벤처 설립 및 첨단 재활용 공장 건설 계획

네덜란드 로테르담, 2022년 10월 11일 /PRNewswire/ -- 독일 니더작센주 라이페르데(Leiferde)의 라이온델바젤(LyondellBasell) 및 23 오크스 인베스트먼츠(23 Oaks Investments)는 독일에서 에너지 효율 향상, 첨단 플라스틱 폐기물 분류, 재활용 시설 건설을 위한 조인트벤처인 소스 원 플라스틱스(Source One Plastics)를 설립하는 계약을 체결했다. 풍력 및 바이오매스로부터 얻은 재활용 에너지를 사용한 새로운 장치는 매년 약 130명의 독일 시민들이 생산하는 플라스틱 포장 폐기물의 양을 처리하도록 설계되었다. 오늘날 이 폐기물은 재활용하지 않고 대부분 소각된다.

소스 원 플라스틱스 시설은 라이온델바젤이 자사 독일 베셀링 부지에 건설할 예정인 첨단 재활용 공장에 원료 일부를 제공하는 가공 폐기물을 생산할 예정이다. 라이온델바젤이 특허받은 MoReTec 기술을 사용한 이 공장은 최초의 상업용 규모의 싱글트레인 첨단 재활용 공장으로, 추가 확장성에 대한 역량을 입증하기 위해 설계되었다. 라이온델바젤은 이미 자사의 이탈리아 페라라(Ferrara) 부지에서 준공업수준의 MoReTec 공장을 운영하고 있다.

라이온델바젤의 새로운 공장은 사용 후 재활용이 어려운 플라스틱 폐기물을 새 플라스틱 재료의 공급 원료로 전환하도록 설계되었다. 공장이 가동되면 여러 겹의 식품 포장 품목이나 혼합 플라스틱 용기 같은 대부분의 플라스틱 재료를 재활용할 수 있게 된다. 이 프로젝트에 대한 최종 투자 결정은 다음 몇 달 동안 이뤄질 예정이다. 두 프로젝트 모두 환경 속 플라스틱 폐기물을 없애려는 라이온델바젤의 지속 가능성 포부에 기여하고 있다.

라이온델바젤의 순환 및 저탄소 해결책 부문 전무인 이본 반 데르 라안(Yvonne van der Laan)은 다음과 같이 말했다. "우리는 고객이 재생 가능하고 순환하는 해결책을 위한 요구를 충족할 수 있도록 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 진정한 순환경제를 실현하기 위해서 사회의 요구를 충족할 수 있는 해결책을 찾아야 합니다. 라이온델바젤은 첨단 재활용 공장에서 새로운 플라스틱 재료로 전환할 플라스틱 폐기물 물량을 확보하기 위해 업스트림 사업 분야로 중요한 첫발을 내딛고 있습니다. 이를 통해 순환에 대한 당사의 야망을 충족하며 2030년 까지 연간 재활용 또는 재활용 가능한 자원으로부터 2백만 톤의 폴리머를 생산할 수 있을 것입니다."

23 오크스 인베스트먼츠는 플라스틱 업계에서 광범위한 경험을 보유한 PCR(소비자 사용 후 재활용) 플라스틱의 업사이클링에 대한 전략적 솔루션 제공 업체이다. 소스 원 플라스틱스 조인트벤처는 폐기물 구매, 분류, 전처리를 포함한 폭넓은 서비스 포트폴리오를 제공하여, 다양한 용도에 적합한 고품질 PCR 재료 생산에 적합한 원료를 제공할 예정이다.

오크스 인베스트먼츠의 매니징 파트너인 카이 호이어(Kai Hoyer)는 다음과 같이 말했다. "당사의 순환 경제 모든 수준에 보유한 글로벌 경험 및 플라스틱 재활용 사슬의 모든 영역에 광범위한 지식이 강력한 실천적 접근 방식과 결합되어 소스 원 플라스틱을 성공으로 이끌 수 있는 역량을 적절하게 혼합했다고 생각합니다. 자사의 순환 폴리머 제품 제공을 확장하고 첨단 재활용 기술을 산업용 수준 기술로 발전시키기 위한 라이온델바젤의 노력과 함께 이를 실현하는 데 23 오크스가 기여할 수 있습니다."

첨단 재활용 준산업 규모 공장 외에도 라이온델바젤은 QCP(Quality Circular Polymers)사의 지분을 50% 소유하고 있다. QCP는 전기 제품, 세척 세제 병 및 여행 가방 용도로 사용하기 위해 사용 후 포장 폐기물로부터 프리미엄 플라스틱 펠릿을 생산하기 위한 기계적 재활용 프로세스를 사용한다.

LyondellBasell 소개

라이온델바젤(LyondellBasell)은 전 세계 화학 산업을 선도하는 업체로, 업계에서 가장 안전하고 가장 잘 운영되며 가장 가치 있는 회사가 되기 위해 매일 노력하고 있습니다. 이 기업의 제품, 재료, 기술은 100개 이상의 국제 시장에서 식품 안전, 깨끗한 물 이용, 의료 및 연료 효율성에 대해 지속 가능한 솔루션을 발전시키고 있습니다. 라이온델바젤은 다양성, 형평성, 포용성에 높은 우선순위를 두며 우리의 지구, 우리가 운영하는 지역사회, 미래의 노동력을 중심으로 발전하는 선(Advancing Good) 프로그램을 실천하고 있습니다. 세계적인 수준의 기술 및 고객 중심 비전에 큰 자부심을 가지고 있습니다. 라이온델바젤은 플라스틱 폐기물 및 탈탄소라는 글로벌 문제를 해결하기 위해 순환과 기후에 대한 야망과 조치를 강화했습니다. 라이온델바젤은 2022년에 포춘지 선정 "세계에서 가장 존경받는 기업" 중 하나로 5년 연속 선정되었습니다. 더 많은 정보는 www.lyondellbasell.com 에 방문하거나 링크드인에서 @LyondellBasell 을 팔로우하십시오.

23 오크스 인베스트먼츠(23 Oaks Investment) 소개

23 오크스 인베스트먼츠(23 Oaks Investment GmbH)는 플라스틱 산업에서 지속 가능한 기업에 대한 금융 및 운영 투자를 통해 폐쇄 루프형 순환 경제를 위한 글로벌 인프라 조성을 목적으로 하는 지주회사입니다. 이 회사는 자원 절약 제품 개발 및 혁신적인 수집, 분류, 재활용 시스템의 설계와 건설에 투자합니다. 23 오크스는 순환 경제의 환경 및 경제적 이득을 결합하여 플라스틱 사용에 대한 환경적, 기후적 책임에 대한 솔루션을 제공합니다. 23 오크스는 독일 니더작센주 라이페르데(Leiferde)에서 카이 호이어(Kai Hoyer)에 의해 2019년 6월 설립되었습니다.

미래 예측 보고

역사적 사실이 아닌 것과 관련된 이 기사의 보고 내용은 미래 전망에 대한 예측 보고입니다. 이러한 미래 예측 보고는 라이온델바젤 경영진의 가정에 기초하고 있으며, 이 가정은 당시 기준 합리적이라고 판단되었고 상당히 위험하거나 불확실할 수 있습니다. 실제 결과는 지속 가능한 목표를 달성할 수 있는 당사의 능력을 비롯하여 이에 국한되지 않고 재활용된 제품 및 재생 가능한 폴리머의 생산을 증대하는 능력을 비롯하여 재생 가능한 자원으로부터 에너지를 조달할 수 있는 능력, 잠재적인 정부 규제 조치, 이 기사에 설명된 조인트벤처 시설의 성공적인 건설 및 운영 등 요인에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 미래 예측 보고에 설명된 것과 결과가 크게 달라질 수 있는 추가 요인으로는 연말 2021년 12월 31일 당사 10-K 양식의 "리스크 요인(Risk Factors)"에서 찾을 수 있으며, 투자자 안내문(Investor Relations) 페이지의 www.LyondellBasell.com 및 증권거래위원회 웹사이트 www.sec.gov 에서 확인할 수 있습니다. 미래 예측 보고의 어떠한 조치, 사건, 결과가 발생하거나 일어난다면 운영 결과 또는 재정 상태에 어떤 영향을 미치게 될지 보장할 수 없습니다. 미래 예측 보고는 내용이 작성된 시점에 대해서만 다루며 보고 작성 당시 라이온델바젤 경영진의 예측 및 의견을 기반으로 합니다. 라이온델바젤은 법률이 요구하는 경우를 제외하고 상황 또는 경영진의 추정 또는 의견 변경 시 미래 예측 보고를 업데이트할 의무가 없습니다.

Matthijs Beijk (LyondellBasell) and Kai Hoyer (23 Oaks Investment) sign the agreement to form Source One Plastics.