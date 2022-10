버추얼 휴먼 'Qi Xiaomo', 우한에 등장-- 육안 3D 디스플레이 메타버스의 새로운 시대 열어

(선전, 중국 2022년 10월 11일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 국경절 연휴에 Wuhan Windows Century Media Technology와 Unilumin이 만든 최초의 육안 3D 버추얼 휴먼 캐릭터인 'Qi Xiaomo'가 우한시 한양구에 등장했다.

Unilumin은 통합 입자 유체 시스템과 자체 개발한 다이내믹 캡처 기술(UAction 시스템)을 적용해 캐릭터 설정, 이미지 생성, 스토리보드 디자인부터 3차원 제작 및 렌더링 합성에 이르는 모든 과정을 완료하며, 'Qi Xiaomo'의 놀라운 모습을 성공적으로 구현했다. 'Qiyu'의 문화적 함의를 따서 명명된 'Qi Xiaomo'는 중국 최초의 육안 3D 메타버스 버추얼 휴먼 캐릭터다. 'Qi Xiaomo'는 브랜드 마케팅과 현지 문화 전파의 홍보대사로서 주변의 상업 발전을 촉진할 커다란 잠재력이 있다.

중국 중부 지역에서 가장 큰 육안 3D 디스플레이인 'The Eyes of the Three Towns'는 상업 지구의 새로운 랜드마크로 성공적으로 자리매김했다. 지금까지 이 주제는 마이크로블로그 및 기타 플랫폼에서 높은 인기를 얻고 있다. 수십 명의 블로거가 관련 동영상을 업로드했고, 이들 영상은 수천만 건 이상의 조회 수를 기록했다.

Wuhan Hanyang Investment and Development Group 회장은 "한양구에 사교적이면서도 세련되고 고급스러운 공간을 만들고자 했다"라며 "육안 3D 디스플레이(Unilumin LED 상업용 디스플레이 UfixII)는 기존의 상업 지구에 완전한 기술적 감각을 제공할 것"이라고 말했다.

오늘날 메타버스가 인기를 누리면서, 디지털 버추얼 휴먼의 이미지 제작 및 홍보가 업계의 트렌드가 되고 있다. 디지털 메타버스 산업은 2030년까지 시장규모가 2천700억 위안을 넘어설 전망이다.

Unilumin은 사랑스러운 고양이와 'Qi Xiaomo'라는 소녀 캐릭터를 출시하고, 디지털 버추얼 휴먼 기술을 지속해서 업그레이드하며 '디지털 버추얼 휴먼 메타버스 패밀리'를 확장할 예정이다. 앞으로도 Unilumin은 더욱 멋진 시각효과를 선보이며 대중에게 신선하고 지적인 삶의 방식을 전달할 계획이다.

2004년에 설립된 Unilumin Group Co., Ltd.는 2011년에 선전증권거래소에 상장됐다. Unilumin은 중국, 일본, 미국에 연구개발센터를 설립하며, 전 세계 160개국 이상으로 판매 및 서비스 네트워크를 확장하고 있다.