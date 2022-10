ITAP 2022, 이 지역의 첨단 제조 위한 지속가능한 성장 촉진 모색

-- 3일간의 행사에 대면 및 온라인으로 18,000명 이상 참가 예정

(싱가포르 2022년 10월 6일 PRNewswire=연합뉴스) Constellar가 국제 파트너인 Deutsche Messe와 함께 Industrial Transformation ASIA-PACIFIC(ITAP)을 개최한다. 올해로 5회째를 맞이하는 이 행사는 이달 18~20일에 싱가포르 엑스포에서 열릴 예정이다. 이 행사에는 세계경제포럼(World Economic Forum, WEF)의 대표단과 유럽, 미국 및 아시아의 주요 대표가 참석해 이 지역의 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 선두주자들과 제조업체 간의 협력을 주도할 예정이다.

'비즈니스 지속가능성을 위한 인더스트리 4.0(Industry 4.0 for Business Sustainability)'이라는 주제로 열리는 이번 ITAP 2022는 더 낮은 비용으로 생산성과 품질 관리를 가속화하기 위한 디지털화, 직원이 혁신에 적합한 기술을 갖출 수 있도록 하는 인재 및 인력 개발 이니셔티브, 그리고 기업이 탄소 발자국과 CO2 배출량을 줄이도록 지원하는 환경 지속가능성 조치의 3가지 주요 차원을 다룬다.

Constellar의 시장(B2B) 부문 수석 부사장 James Boey는 "첨단 제조 기술과 혁신은 많은 조직이 글로벌 공급망 혼란을 극복하고, 포스트 팬데믹 환경에서 비즈니스를 재구성하는 데 중요한 역할을 했다"라며 "이 지역에서 가장 대표적인 인더스트리 4.0 관련 무역 행사로서, ITAP 2022는 제조 및 관련 산업이 인더스트리 4.0을 통해 현지와 지역을 비롯해 전 세계적으로 지속가능한 비즈니스 개발을 추진할 수 있도록 지속해서 지원할 것"이라고 말했다.

행사 하이라이트: 개막식

싱가포르 부총리 Heng Swee Keat은 ITAP 2022 개막식에서 주빈으로서 개회사를 진행할 예정이다. 그는 주싱가포르 독일대사 Norbert Riedel와 ITAP의 국제 파트너인 Deutsche Messe의 수석 부사장 Arno Reich와 함께 행사의 시작을 알릴 예정이다.

McKinsey & Company의 수석 파트너인 Vishal Agarwal은 글로벌 제조 환경에 대한 업계 리더십과 관련된 최신 정보와 함께, 이 3일간의 행사를 주도할 예정이다. 기조연설자자 WEF의 자연 및 기후센터(Centre for Nature and Climate) 상무이사인 Neo Gim Huay는 제조업체가 부문 간 협력을 통해 가치 사슬을 전환하고 넷제로를 달성할 방법을 설명할 계획이다.

Neo 상무이사와 Agarwal 수석 파트너는 모두 Global & Digital Futurist Charlie Ang이 진행하는 노변담화에 참여해 이 지역의 새로운 트렌드와 향후 10년간 이 분야를 형성할 주요 개발에 대해 논의할 예정이다.

행사 하이라이트: 대면 전시를 통한 몰입형 체험

20개국 이상에서 온 200개 이상의 전시업체가 싱가포르 엑스포 홀 2 및 홀 3 전시장에서 산업 자동화, 인트라로지스틱스(Intralogistics), 디지털 공장 및 적층 제조 분야의 최신 혁신 제품을 선보일 예정이다.

방문객은 싱가포르 엑스포 홀 3에서 열리는 ITAP 2022 Live Stage에서 시장 및 부문 중심 분야에 대한 프레젠테이션과 함께, 15개 이상의 새로운 혁신 및 제품 출시를 기대할 수 있다. 홀 2의 'International Connect Lounge'에서는 주요 비즈니스 매칭 세션을 개최해 시너지를 창출하고, 행사에서 대표단, 전시업체 및 무역 방문객 간의 파트너십을 구축할 예정이다.

또한, ITAP는 체험 구역의 수를 두 배로 늘려 총 4개 구역을 선보인다.

- TUV SUD가 제공하는 Gateway to Sustainable Transformation(지속가능 혁신의 관문)은 인더스트리 4.0, 지속가능성 및 인공지능과 같이 산업 혁신 여정을 주도하는 핵심 주제를 다루는 엄선된 프레젠테이션이다. TUV SUD는 글로벌 입지, 심층 기술 지식 및 교육, 평가, 인증 및 자문 서비스를 통해 조직이 디지털화 및 지속가능성 전환에서 기술을 확장할 수 있도록 지원한다.

- 싱가포르 폴리텍(Singapore Polytechnic, SP)이 제공하는 Industrial Transformation Experience Zone(업계 전환 체험 존)은 인더스트리 4.0을 가능하게 하는 최신 기술과 솔루션을 선보이는 9개의 선별된 섹션을 제공한다. 비즈니스 지속가능성을 위한 인더스트리 4.0 전환을 주도하기 위해, 싱가포르 폴리텍(SP)은 환경 지속가능성에서 디지털화 및 인재 개발에 이르기까지 일련의 교육 및 솔루션 기능을 제공한다.

- Constellar와의 협력을 통해 Beca에서 제공하는 Digital Twin Experience Centre(디지털 트윈 체험 센터)는 4가지 맞춤형 제조 사용 사례를 통해 무역 부문의 방문객에게 몰입형 경험을 제공하며, 디지털 트윈(Digital Twin)의 개념을 설명한다. 이를 통해 방문자는 조직이 생산성 향상을 가속화하고 지속가능성 목표를 달성하기 위해 접근 방식을 재구상하는 데 있어 디지털 트윈의 역할을 이해할 수 있을 것이다.

- NAMIC(National Additive Manufacturing Innovation Cluster)이 제공하는 적층 제조 체험 쇼케이스(Addictive Manufacturing Experience Showcase)는 지속가능하게 공급되고 재활용된 재료를 사용하는 통합 디지털 워크플로를 통한 토폴로지 최적화 디자인을 갖춘 혁신 제품을 통해, 방문자에게 전체 적층 제조 가치 사슬에 대한 원스톱 체험을 제공한다.

행사 하이라이트: 5개 콘퍼런스에서 최고의 전문가와 연결

무역 부문 방문객은 3일에 걸쳐 150명 이상의 연사가 120개 이상의 세션을 제공하는 5개의 콘퍼런스에 참여할 수 있다.

- 2022년 10월 18일에 열리는 올해의 ITF(Industrial Transformation Forum)에서는 글로벌 업계 선두주자들이 디지털 전환의 성공적인 구현과 미래 위기에 대한 회복력 전략 개발을 위한 기업의 디지털 혁신 여정 구축에 도움이 되는 향후 동향에 대한 통찰력을 공유한다.

ITF의 연사는 다음과 같다.

* HP Greater Asia 전무이사 Ng Tian Chong는 빠르게 진화하는 시장에서 관련성을 유지하기 위해 인더스트리 4.0의 선두주자들이 디지털 혁신 전략의 기준을 높일 것을 촉구하는 기조연설을 진행할 예정이다.

* 마이크로소프트 싱가포르(Microsoft Singapore)의 최고기술책임자(CTO) 겸 고객 성공 부문 선임(Customer Success Lead) Richard Koh는 산업 메타버스가 비용을 절감하면서 비즈니스 프로세스와 협업을 촉진화하는 데 있어 어떻게 핵심적인 역할을 수행하는지 공유할 예정이다.

* 세계경제포럼(WEF)의 첨단 제조 및 생산(Advanced Manufacturing and Production) 부문 책임자 Francisco Betti는 지속가능한 제조의 미래를 주도하는 거대한 힘과 환경적 이점에 대해 토론하는 패널에 참여할 예정이다.

- 이달 19일에 싱가포르 과학기술청(Agency for Science, Technology and Research, A*STAR)과의 공동 주최로 개최된 Future of Manufacturing CXO Summit(FoM)은 인더스트리 4.0의 수용성 향상 및 채택을 장려하고, 제조 효율성, 대체 에너지 솔루션 및 순환 경제와 같은 문제를 해결하기 위한 업계 전반의 노력을 지원하기 위한 행사다.

- NAMICGlobal Additive Manufacturing Summit(GAMS)은 이달 19~20일의 양일간 진행되는 대면 행사로, 동시대 주제에 대해 자세히 알아보고 세상을 개선하기 위해 3D 프린팅을 적용하는 글로벌 적층 제조 사고 리더 및 애플리케이션 전문가를 결집시킬 예정이다.

- 이달 19일에 열리는 LogiSYM Platinum 시리즈는 조직이 글로벌 상황을 탐색하고 운영 및 공급망을 최적화할 방법을 논의하기 위해 고위 공급망 전문가들이 참여하는 업계 최초의 초대 전용 라운드테이블이다.

- 이달 20일에 열리는 Standards Forum은 Singapore Standards Council과 Enterprise Singapore가 주최하는 포럼으로, 전문가를 모아 글로벌 표준 커뮤니티가 인더스트리 4.0 솔루션 및 표준을 통해 가치 사슬 전반에 걸쳐 측정 가능한 결과를 끌어낼 지속가능성 관행을 지원하는 방법을 공유한다.

행사 정보

팩트 시트[https://ter.li/q1ie8j ]

프로그램 안내[https://ter.li/p801q9 ]

발표자 하이라이트[https://ter.li/71n9oy ]

주요 참가업체 발언[https://ter.li/h5kar3 ]