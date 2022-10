마이클 볼튼 [KBES 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 팝스타 마이클 볼튼이 한국을 찾는다.

공연기획사 KBES는 마이클볼튼이 오는 11월 8∼9일 서울 고척스카이돔에서 내한공연 ‘앙코르, 마이클 볼튼 라이브 인 서울’(Encore, Michael Bolton Live in Seoul)을 연다고 6일 밝혔다.

마이클볼튼이 한국에서 공연을 여는 것은 2014년 올림픽공원 체조경기장 콘서트 이래 8년 만이다. 이번 내한공연에서는 가수 소향과 정홍일이 깜짝 출연, 축하 무대를 무대를 꾸민다. 공연에선 아르텔필하모닉 오케스트라가 함께 한다.

국내에서도 높은 인기를 모으고 있는 마이클 볼튼은 ‘웬 어 맨 러브스 어 우먼’(When a man loves a woman), ‘하우 앰 아이 서포즈드 투 리브 위드아웃 유’(How Am I Supposed To Live Without You) 등 수많은 히트곡으로 총 7500만장 이상의 음반 판매고를 기록했다.

