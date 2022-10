콜드플레이 월드와이드 라이브 이벤트' 전 세계 동시 공개! 한국은 10월 29일 CGV 공개 확정

콜드플레이 부에노스아이레스 콘서트 실황

라이브 생중계로 전 세계 동시 개봉 화제

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]오는 10월 28일, 부에노스아이레스 리버 플레이트 스테디움에서 열리는 콜드플레이의 ‘Music Of The Spheres World Tour’가 전 세계 라이브 생중계 극장 개봉을 확정했다.

월드와이드 라이브 이벤트로 펼쳐지는 이번 공연은 10월 28일, 29일 양일에 걸쳐 약 70개국 수 천개의 극장에서 동시에 생중계될 예정이다. BTS, 오아시스, 조지 마이클 외에 뮤지컬 ‘브로드웨이 42번가’ 등 콘서트, 공연 실황을 전 세계에 배급해온 트라팔가와 함께 CJ 4DPLEX 공동 제공으로 기대를 모으고 있다.

이번 월드와이드 라이브 이벤트를 통해 글로벌 팬덤에게, 뜨거운 찬사를 받은 콜드플레이의 ‘Music Of The Spheres’ 콘서트를 라이브 생중계로 만날 수 있게 해줄 예정으로 화제다. 콜드플레이의 ‘Music Of The Spheres World Tour’는 티켓 540만 장 판매 기록 및 ‘압도적으로 멋진(가디언지)’, ‘역사에 길이 남을 밤(뉴욕포스트)’, ‘역사상 가장 위대한 라이브(타임지)’ 등 평단의 극찬과 팬들의 열광적인 지지를 받았다.

콜드플레이 공전의 히트곡인 ‘Yellow’, ‘The Scientist’, ‘Fix You’, ‘Viva La Vida’, ‘A Sky Full Of Stars’ 및 BTS가 피쳐링한 ‘My Universe’ 등이 레이저쇼, 불꽃놀이, 팬들의 LED 손목밴드 등 공연장을 가득 채우는 화려한 조명쇼와 함께 펼쳐진다. 〈원 디렉션: 웨어 위 아 – 더 콘서트 필름〉 〈롤링 스톤즈 올레, 올레, 올레!〉 등 공연 실황에 특출, BAFTA(영국아카데미시상식) 수상 및 그래미 시상식 후보 경력의 폴 더그데일 감독이 연출을 맡아 현장의 다이내믹함과 아름다움을 모두 영화로 담아낼 예정이다.

9월 15일 라틴 아메리카부터 글로벌 티켓팅이 시작되어 전 세계를 콜드플레이 팬덤에 다시 빠져들게 할 이번 월드와이드 라이브 이벤트는, 국내에서는 오는 10월 12일 예매가 오픈된다. 트라팔가 릴리징 CEO 마크 엘런비는 “2018년 ‘A Head Full Of Dreams’ 이후 콜드플레이와 함께하는 두 번째 블록버스터급 월드와이드 이벤트를 진행하게 되어 굉장히 기쁘다. 또한, 월드클래스 아티스트의 이벤트를 CJ 4DPLEX와의 파트너쉽을 통해 경이로운 ‘Music Of The Spheres’ 라이브 투어를 전 세계 동시 개봉을 할 수 있는 기회를 가질 수 있게 되었다”라며 소감을 밝혔다.

이번 콘서트 실황 중계는 콜드플레이의 월드 투어 당시 탄소 배출 절감을 위한 파트너사였던 DHL의 후원을 받는다.

월드와이드 이벤트는 전 세계 시차로 인해 북미와 남미는 10월 28일에, 한국을 포함한 다른 나라들은 10월 29일 개봉한다. 동시 개봉 국가 전체 리스트는 coldplaycinema.live에서 확인할 수 있다.

