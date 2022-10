조명, 카메라, 패션 - IN2MOTIONFEST, 일정 및 장소 발표

-- 인도네시아 은행이 인도네시아 협동조합 및 중소기업부와 IFC와 함께 2022년 10월 5~9일에 인도네시아 자카르타에 위치한 자카르타 컨벤션센터에서 이슬람 패션 디자이너들에 이목을 집중시킬 예정이다.

(인도네시아 자카르타, 2022년 10월 5일 PRNewswire=연합뉴스) 인도네시아은행(Bank Indonesia, BI)이 2019년부터 Indonesia Sharia Economic Festival(ISEF) [https://isef.co.id/ ] 모디스트 패션 활동을 통해 인도네시아의 Indonesian Fashion Chamber(IFC)와 시너지 효과를 일으키고 있다. 인도네시아를 세계 이슬람 율법 경제의 중심으로 만드는 것을 목표로 하는 ISEF 패션 부문은 Indonesia International Modest Fashion Festival(IN2MOTIONFEST)이라는 새로운 이름을 선보인다. 또한, 인도네시아은행(BI)은 인도네시아 협동조합 및 중소기업부(Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia)와도 협력함으로써, 인도네시아 이슬람 패션 산업의 최고 성과를 세계에 선보이고 있다.



Indonesia International Modest Fashion Festival 2022 (IN2MOTIONFEST) will be held from 5-9 October 2022 at the Jakarta Convention Centre, Jakarta, Indonesia.

2022년 주제: '지역 제품, 세계적인 룩'

수십억 달러 규모의 모디스트 패션 산업에서 독특한 디자인, 지역에서 조달한 소재 및 유행하는 룩을 기념하기 위해, IN2MOTIONFEST가 160개 이상의 지역과 국제 디자이너, 브랜드, 학교 및 바이어를 맞이할 예정이다.

인도네시아은행(BI) Department of Economics and Sharia Finance 부문 이사 Ita Rulina는 "인도네시아의 모디스트 패션 산업 부문은 빠른 성장세를 보이고 있다"라며 "당행은 국제적인 협력을 통해, 특히 모디스트 패션 부문에서 인도네시아의 경제 회복을 지원하는 데 일조하고자 한다"고 밝혔다.

Global Islamic Economic Report 2021[https://cdn.salaamgateway.com/reports/pdf/456642acf95a783db590e5b104cae94046047101.pdf ]에 따르면, 세계 이슬람 패션 제품 소비액은 2019년에 미화 2천770억 달러를 기록했으며, 2024년에는 미화 3천110억 달러를 돌파할 전망이라고 한다. 이슬람 인구가 2억3천100만 명이 넘는 인도네시아는 이슬람 패션의 중심지가 될 만한 좋은 입지를 점하고 있다.

인도네시아 협동조합 및 중소기업부의 파트너십 및 시장 확장(Partnership and Market Expansion) 부문 차장 Fixy는 "세계에서 이슬람 인구가 가장 많은 나라인 인도네시아는 유행을 선도하는 국가가 되고자 한다"라며, "인도네시아 디자이너들이 세계 시장에서 경쟁하고, IN2MOTIONFEST의 메아리가 세계 곳곳으로 울려 퍼지기를 바란다"고 말했다.

행사 방문객은 인도네시아가 세계에 선보이는 제품을 직접 볼 수 있다. 이번 행사에서는 할랄 패션 분야의 이슬람 율법 기업을 모은 플랫폼인 'IKRA 인도네시아'를 비롯해 인도네시아 전역의 유명 디자이너와 더불어 프랑스, 말레이시아 및 태국 디자이너들이 수작업으로 만든 패션 제품도 선보일 예정이다.

IFC 국가 회장 Ali Charisma는 "IN2MOTIONFEST는 지속가능한 패션과 할랄 라이프스타일이라는 원칙에 따라 지역 직물 같은 지역 경제를 촉진하고자 지역 자원을 최적화할 것"이라고 설명했다.

IN2MOTIONFEST에는 커뮤니티 모임, 워크숍, 대회 및 큐레이션도 포함된다. 메인 행사는 패션쇼, 토크쇼, 비즈니스 매칭 및 디아스포라 포럼으로 구성된다. IN2MOTIONFEST는 인도네시아의 지역 제품과 국제적인 룩을 도모하는 세계 최대 규모의 모디스트 패션 행사다.

ISEF 소개

ISEF는 이슬람 경제를 촉진하는 인도네시아 최대의 연례행사로, 세계 이슬람 율법 경제 포럼의 일환으로 개최된다. ISEF는 인도네시아의 가치와 조화를 유지하는 한편, 이슬람 율법 경제를 발전시키는 데 초점을 맞추고, 아이디어를 결합해 이슬람 경제를 지원하는 데 적용할 이니셔티브로 전환한다. 더 자세한 내용은 IN2MOTIONFEST의 인스타그램[https://www.instagram.com/in2motionfest/ ]과 유튜브[https://www.youtube.com/channel/UCRlWwIvbaDclhc-1KgSZS7A ], 그리고 ISEF의 인스타그램[https://www.instagram.com/isef.id/ ], 유튜브[https://www.youtube.com/c/ISEFIndonesia ], 페이스북[https://web.facebook.com/Isef.id ], 트위터[https://twitter.com/isefindonesia ]에서 확인할 수 있다.