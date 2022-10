90개국 대표, Delphic India Trust의 Pythian Games 부활 위해 협업

-- 제1회 Pythian Games, 2027년 개최 예정 - Junior Pythian Games는 2025년, Para Pythian Games는 2024년에 개최

-- Bijender Goel, "예술가, 플레이어, 관광객 및 국가 경제 위한 새로운 시대와 기회가 시작될 것"

뉴델리, 2022년 10월 4일 /PRNewswire/ -- Modern Pythian Games가 역사적인 날을 맞이했다. 뉴델리 Le Meridian 호텔 기자회견을 통해 90개국 이상에서 왕족, 대사, 기업가, 문화 단체 및 장인들이 모여 International Pythian Council을 결성하고, 세계 언론 매체 앞에서 'Modern Pythian Games'라는 Delphi의 개념을 함께 부활시켰다.



Modern Pythian Games Unifying Nations Through Arts & Culture

Bijender Goel이 'Modern Pythian Games' [ https://pythiangames.org/ ]에 대한 지식재산권을 보유한 Delphic India trust와 International Pythian Council을 설립했다. 그는 Pythian Games라는 아이디어를 개념화하고, 기자회견을 을 통해 이 경기의 개념을 기자들에게 소개했다. 그에 따르면, Pythian Games는 B.C. 582년부터 고대 그리스의 범그리스 대회 중 일부였으며, A.D.394녀에 모든 범그리스 대회가 중단되기 전까지 올림픽 경기 다음으로 중요한 경기였다고 한다.

4년마다 개최되는 Modern Pythian Games는 다중 구조를 통해 새로운 희망을 선사하고, 국가 경제를 지원하며, 관광사업을 도모하고, 장인과 이해관계자를 위해 일자리를 창출한다. 이 대회는 예술, 문화, 전통, 모험, 엔터테인먼트, 게임, e-스포츠, 항공 스포츠 및 무술을 활발하게 교류할 단일 글로벌 플랫폼으로 기능할 전망이다. Modern Pythian Games는 문화 외교를 통해 여러 나라 시민이 한자리에 모이는 중요한 행사가 될 것으로 기대된다. 또한, 800억 유로 규모의 창조 산업이 더욱 조직화된 부분으로 발전시킬 수 있는 큰 진전을 이룰 전망이다.

나렌드라 모디 인도 총리는 최근 'MANN KI BAAT' 연설에서 "장인을 향한 정서가 장인을 지지하는 국제적인 운동으로 변신하고 있다"고 말했다.

그 외에도, IPC 회장 Panos Kaltsis, 프랑스의 Nadia Harihiri, 인도네시아의 Benny AHMED SAMU SAMU, 필리핀의 MUDARASULAIL KARIM, 미국의 Zoie Lafis, 그리스의 Lena Kyropoulus, Association of European Journalists 대표 Saia Tsaousidou, 포르투갈의 Isilida Nunes, 네덜란드의 Orhan Gajlus, 모로코의 Houda, Ramchandru Tejavath, Sanjay Srivastava, B.H. Anilkumar, 코임바토르의 M and C Group of Companies 상무이사 Jose Charles Martin 등이 Modern Pythian Games를 지지한다고 발언했다.

사진: https://mma.prnasia.com/media2/1910913/Modern_Pythian_Games.jpg?p=medium600