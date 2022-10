전 Tricentis CEO Sandeep Johri, LambdaTest 이사회 합류

-- 25년 이상의 경력을 쌓은 테스팅 업계의 유명 베테랑 Sandeep, LambdaTest의 글로벌 성장 촉진

샌프란시스코 , 2022년 10월 4일 /PRNewswire/ -- 전 Tricentis CEO Sandeep Johri가 선도적인 지속적 품질 테스트 클라우드 플랫폼인 LambdaTest[https://www.lambdatest.com/ ]의 이사회에 합류했다. 기술 업계 베테랑인 Sandeep은 Tricentis가 소프트웨어 테스트 부문의 글로벌 선도기업으로 성장하는 데 기여한 인물이다. 그는 다음 성장 및 확장 단계를 밟는 LambdaTest를 지원하는 데 중추적인 역할을 수행할 전망이다.

Sandeep Johri, the former CEO of Tricentis and testing industry veteran joins the board of LambdaTest