Advanced Instruments, 세포주 개발 워크플로 최적화를 위한 고효율 단일 세포 시더(Seeder)인 Solentim VIPS™ 출시

VIPS PRO는 강력하고 효율적인 시딩 기술과 워크플로우 생산성 및 신뢰를 위한 단클론성의 확실한 증거를 제공한다.

매사추세츠주 노우드, 2022년 9월 29일 /PRNewswire/ -- Advanced Instruments는 오늘 매사추세츠주 보스턴에서 열린 바이오프로세스 국제 컨퍼런스에서 고효율 단일 세포 시더, Solentim VIPS PRO의 출시를 발표했다. VIPS PRO는 생산성과 신뢰도를 높이기 위해 강력한 시딩 기술과 2단계 이미지 기반의 단클론성 증명, 독점적인 인공 지능 기반의 세포 인식을 결합함으로써 세포주 개발(CLD) 및 GMP 제조에 혁신을 가져오고 있다.

Solentim VIPS™ PRO Single Cell Seeder from Advanced Instruments High efficiency, single cell seeding with image-based proof of clonality for GMP-compatible workflows