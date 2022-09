TaylorMade를 보유한 Centroid Investment Partners, Clearlake Capital 포트폴리오사인 Concert Golf Partners에 대한 전략적 투자 완료

이번 투자를 통해 Concert Golf는 포트폴리오 확대 및 골프장 개선을 추진할 수 있게 되었음

LAKE MARY, FL, SANTA MONICA, CA, and SEOUL, Korea, 2022년 9월 28일 /PRNewswire/ -- Concert Golf Partners (이하 "Concert Golf", "CGP", 또는 "Company")는 금일 TaylorMade Golf Company ("TaylorMade")의 경영권을 인수한 서울 소재의 사모펀드 Centroid Investment Partners ("Centroid")로부터 전략적 투자를 유치하였음을 발표했습니다. Concert Golf는 프리미엄 라이프 스 타일 및 편의시설을 제공하는 회원제 골프장들을 보유 및 운영하고 있으며, Centroid는 Clearlake 와 함께 Concert Golf의 투자자로 참여하게 됩니다. 이번 투자의 세부 조건은 공개되지 않았습니 다.

The Club at Renaissance, Concert Golf’s most recent acquisition, is located within an exclusive South Florida community.