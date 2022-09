Erik Johansson(에릭 요한슨), End of Line, Hahnemle Photo Rag 500 gram, 66x44cm, 2012

Gallery BK는 사진전 ‘MWME: More than What Meets the Eye’를 개최한다. 이번 전시는 Erik Johansson(에릭 요한슨)을 포함한 총 7인의 포토그래퍼가 렌즈 너머로 세상을 바라보는 개개인의 시각과 해석, 그들만의 개성있는 화면을 통해 전하고자 하는 가치, 그리고 빛을 통한 사진의 미학성을 조명하고자 한다. 전시는 10월 6일부터 27일까지 만나 볼 수 있다. 정찬희 헤럴드아트데이 스페셜리스트

info@artday.co.kr