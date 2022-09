블랙핑크, 전 세계 ‘女 아티스트’ 최초…빌보드 글로벌 200 1위·2위

블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크가 미국 빌보드 주요 차트를 석권했다. 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 정상에 오른데 이어 ‘글로벌 200’에서도 1·2위를 휩쓸었다.

26일(현지시간) 미국 빌보드는 홈페이지와 SNS를 통해 9월 16~22일까지 데이터를 집계한 주요 차트 순위를 먼저 공개했다.

블랙핑크의 정규 2집 타이틀곡 ‘셧 다운(Shut Down)’과 선공개곡 ‘핑크 베놈(Pink Venom)’은 빌보드 글로벌 200(Billboard Global 200)에서 각각 1위, 2위를 차지했다. 빌보드 글로벌(Billboard Global Excl. U.S.)에서도 같은 순위를 기록했다.

빌보드 글로벌 200은 세계 200여 지역에서 수집된 스트리밍과 음원 판매량(다운로드)을 토대로 가장 인기 있는 노래 순위를 매기는 차트다. 빌보드는 “‘셧 다운’이 일주일 간 스트리밍 1억 5280만 회, 음원 판매량(다운로드) 1만 7000건 이상을 달성, 이번주 가장 높은 수치로 1위에 올랐다”며 “‘핑크 베놈’은 9월 3일 차트서 첫 진입 기록 1위를 시작으로 5주째 톱 5를 유지하고 있다”고 설명했다.

그간 빌보드 글로벌 200차트서 1위와 2위를 동시에 차지한 것은 그룹, 여성 아티스트를 포함해 블랙핑크가 처음이다. 빌보드는 “블랙핑크가 이례적인 대 성과를 세웠다. 전 세계 솔로 아티스트까지 통틀어 봐도 드레이크와 해리스타일스에 이은 세 번째”라고 의미를 부여했다.

뿐만 아니라 정규 2집 타이틀곡 ‘셧 다운’은 메인 차트인 ‘핫 100’서 25위에 올랐다. 팀 통산 11번째 ‘핫 100’ 진입이자 K팝 걸그룹 최다 차트인 기록이다. 앞서 블랙핑크는 ‘아이스크림(Ice Cream)’(13위), ‘핑크 베놈(Pink Venom)’(22위), ‘사워 캔디(Sour Candy)’(33위), ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’(33위), ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(41위), ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(55위), ‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’(59위), 로제 솔로곡 ‘온 더 그라운드(On The Ground)’(70위), 리사 솔로곡 ‘라리사(LALISA)’(84위), ‘키스 앤드 메이크 업(Kiss and Make up)’(93위)으로 핫100에 이름을 올렸다.

블랙핑크는 정규 2집 ‘본 핑크(BORN PINK)’로 미국 빌보드 200, 영국 오피셜 앨범 차트서 동시에 1위를 차지했다. 세계 양대 차트를 동시에 석권한 아시아 여성 아티스트는 블랙핑크가 유일한 데다, 글로벌 음악 시장 전체를 기준으로 해도 2001년 데스티니 차일드(Destiny’s Child) 이후 21년 만이다.

shee@heraldcorp.com