화웨이, 베를린에서 제9회 Global Rail Summit 개최

(베를린, 2022년 9월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 InnoTrans 2022와 병행 개최된 '새로운 가치의 공동 창출을 위한 미래 철도의 디지털화 추진(Driving Digitalization in Future Rail, Create New Value Together)'이라는 주제로 제9회 Huawei Global Rail Summit을 개최했다. 이날 회의에는 글로벌 업계 리더, 에코시스템 파트너 및 기술 전문가들이 참석해 철도 산업의 미래에 대해 논의했다.

화웨이는 이날 열린 회의에서 미래 철도 모바일 통신시스템(Future Railway Mobile Communication System, FRMCS) 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 더욱 안전하고 효율적이며 더욱 스마트한 철도 모바일 통신시스템의 구축을 목표로 한다. 출시 행사에는 화웨이 항공철도 사업부(Huawei Aviation & Rail BU) COO Wang Guoyu를 비롯한 기타 내빈들이 참석했다.



화웨이가 FRMCS 솔루션을 출시했다.

화웨이 항공철도 사업부 부사장 Xiang Xi은 "화웨이는 고객의 디지털화를 지원한다"며, "자사는 FRMCS, Wi-Fi 6, 및 전광(All-optical) 네트워크 같은 혁신 기술을 사용해 연결 상태의 재정비, 디지털 플랫폼 재건 및 철도 산업의 여러 서비스 시스템 전반에 걸친 데이터 공유와 협력을 촉진한다"고 설명했다. 이어서 그는 "자사는 여러 파트너사와의 공동 혁신을 통해 지능적인 철도 운영 및 유지보수(O&M)가 가능해지길 희망한다"고 덧붙였다.

화웨이는 개방 및 협력의 개념을 고수하는 한편, 철도 고객 및 에코시스템 파트너들과 함께 디지털 변혁을 추진하기 위해 노력한다. 또한, 서로의 장점을 보완하고, 함께 혁신하며, 업계 표준을 모색하고, 철도 디지털화를 위한 에코시스템을 구축한다.

이번 서밋에서, SBS Transit Rail Business CEO Jeffrey Sim은 기업의 디지털 여정에 대해 설명했으며, Almaviva의 해외 영업 부장(International Sales Director) Vincenzo Bloise는 최신 ICT 솔루션이 철도 디지털화를 어떻게 활성화시킬 수 있는지에 대해 소개했다. 화웨이 엔터프라이즈 무선 도메인(Huawei Enterprise Wireless Domain) 부문 사장 Li Jie는 화웨이의 FRMCS 솔루션이 철도 디지털화에 어떻게 기여하는지 설명했다. 그뿐만 아니라, 화웨이 항공철도 사업부의 철도 산업 부문 최고기술책임자(CTO) Steven Xiong은 '새로운 가치의 공동 창출을 위한 미래 철도의 디지털화 추진'이라는 주제로 기조연설을 진행하며, 업계 디지털화 사례를 공유했다.

InnoTrans 2022에서, 화웨이는 철도 산업을 위한 화웨이의 창의적 솔루션과 주력 제품을 전시했다. 여기에는 자사의 선도적인 ICT 인프라, 녹색 에너지, 스마트 도시 철도 및 스마트 철도 솔루션 등이 포함된다.

화웨이는 철도 연결성을 재정비하는 동시에, 안전하고 지능적이며 친환경적이고 지속 가능한 발전을 달성하는 것을 목표로 한다. 화웨이는 앞으로도 계속 혁신적 실천을 모색하고, 자사의 선도적인 ICT를 활용해 업계의 디지털화 기반을 구축할 예정이다. 또한, 여러 파트너사와의 협력을 통해 스마트 애플리케이션을 구축하고, 산업 디지털 변혁을 지속해서 추진할 계획이다.

출처: Huawei