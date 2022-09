Vantage, Global Forex Awards 2022에서 세 개의 상 수상

(싱가포르 2022년 9월 26일 PRNewswire=연합뉴스) 국제적인 다중자산 중개업체인 Vantage[https://www.vantagemarkets.com/]가 Holiston Media의 Global Forex Awards 2022 - Retail[https://www.globalforexawards.com/retailawards] 부문에서 세 개의 상을 받았다.



Stephen Solares and Raymond Okafor, Business Associates for Vantage, at the Global Forex Awards Ceremony, Limassol, Cyprus, on 22 September 2022

Vantage가 상을 받은 것은 'Best Forex Mobile Trading Platform/App - Global', 'Best Forex Trade Execution - Global', 'Most Trusted Forex Broker - Asia'의 3개 부분이다.

올해로 5회째를 맞이한 'Global Forex Awards 2022 - Retail' 부문은 첨단 기술을 사용하는 한편, 소매 거래원들에게 저비용 거래, 포괄적인 시장 조사 도구, 첨단 교육 프로그램 및 세계적 수준의 고객 서비스를 제공하는 기업에 수여된다.

Vantage 최고 전략 및 거래 책임자(Chief Strategy & Trading Officer) Marc Despallieres는 "Global Forex Awards 2022 - Retail 부문에서 3개의 상을 받게 된 것을 영광으로 생각한다"라며, "자사는 작년 리브랜딩을 단행한 후 거대한 변화를 겪었다. 이 상은 기업으로서 자사가 선택한 방향이 옳다고 확인시켜준 것"이라고 소감을 밝혔다.

이어 그는 "이 상은 우리 팀의 노고와 결단력을 기리는 성과"라면서 "우리 팀이 있었기에, 오늘날의 Vantage가 있을 수 있었다. 이 기회를 빌려 그 동안 자사를 지원하고, 계속 성장할 수 있도록 가장 큰 동기부여를 꾸준히 제공해준 고객들에게도 감사드린다"라고 덧붙였다.

Vantage의 Assistant App Marketing 부문 이사 Lian Jie는 "이로써 자사 앱 팀은 네 번째 상을 받았다"며 "이 상은 그 어느 때보다 강력하고 직관적인 앱을 제작하기 위해 앱 팀이 투자한 개발 시간을 인정하는 성과"라고 말했다.

Vantage는 리브랜딩 후 업계에서 인정하는 상을 다수 수상했다. 해당 상으로는 European - Global & Finance Awards 2022의 'Best in CFD trading 2022', Ultimate Fintech Awards 2022의 'Best Broker Australia', 'Best Customer Support Australia', 'Best Mobile Trading App' 등이 있다.

Vantage 소개

Vantage는 외환, 상품, 지수 및 주식에서 CFD 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 접근성을 고객에게 제공하는 세계적인 다중자산 중개업체다.

Vantage는 10년 이상의 시장 경험을 축적했으며, 30개 이상의 글로벌 사무소에서 1,000명이 넘는 직원/인원을 보유하고 있다.

Vantage는 단순한 중개업체가 아니다. Vantage는 믿을 만한 거래 에코시스템으로 모바일 거래 앱 관련 수상 경력[https://vfxapp.onelink.me/UxDH/FXAwards2022]이 있으며, 고객이 거래 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 더욱 빠르고 간단한 거래 플랫폼까지 제공한다. App Store 또는 Google Play에서 Vantage 앱을 다운로드할 수 있다.

@vantage를 통해 더 스마트하게 거래함으로써, 성공하는 시장 기회를 더욱 잘 활용할 수 있다.

www.vantagemarkets.com