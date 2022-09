엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사, 상업용 포트폴리오의 탄소 중립에 도달

9천 에이커의 생물 다양성 삼림의 보존을 지원하여 추가적으로 100% 비전기 사용량 상쇄

ESRT, 이전에 포트폴리오 전체에서 100% 재생 가능한 풍력 발전으로 전기 상쇄

뉴욕, 2022년 9월 23일 /PRNewswire/-- 엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사(Empire State Realty Trust, Inc., NYSE: ESRT)는 오늘 에너지 효율 개선 작업을 구축하는 업계 리더십과 18 Reserves and ACT와의 새로운 3년 계약을 통해 990만 평방피트 규모의 상업용 포트폴리오의 탄소 중립을 달성했다고 발표했다. 이 새로운 계약은 ESRT의 비전기 화석 연료 사용량 100%를 상쇄할 약 9천 에이커 규모의 생물 다양성 삼림을 보존할 수 있도록 지원한다.

지속 가능성 및 에너지 효율성 부문에 대한 ESRT의 지속적인 리더십은 이미 엠파이어 스테이트 빌딩(Empire State Building)의 온실가스 배출량을 54%, 전체 상업용 포트폴리오의 43%를 감소시켰다. ESRT는 최근 NYSERDA와 공동 개발하고 기타 NYC 기반 임대주 및 클린턴 글로벌 이니셔티브(Clinton Global Initiative)의 지원을 받은 '엠파이어 빌딩 플레이북: 저탄소 개선을 위한 소유자 가이드(Empire Building Playbook: An Owner's Guide to Low Carbon Retrofits)를 발간하여 건물 소유자들이 상쇄에 대한 의존도를 줄이고 입증된 투자 수익을 통해 배출량을 감소하여 탄소 중립을 달성할 수 있는 단계적인 가이드를 제공했다.

엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사의 의장이자 회장이며 CEO인 앤소니 E. 말킨(Anthony E. Malkin)은 "법률, 시장 수요, 기후 변화 위험으로 인해 부동산 소유자들은 배출량 감소 요구 사항을 충족하고 기업들은 배출량을 감소하기 위해 노력하는 동시에 현재 사용량을 상쇄할 수 있는 보다 발전된 방법을 모색해야 합니다."라고 말했다. 이어 "ESRT는 고품격 임차인들의 목적지가 되고 투자자들이 상당한 비용을 절감하고 수익을 누릴 수 있는 방법을 지속적으로 혁신하고 실행하고 있습니다. 18 Reserves and ACT와의 이번 파트너십은 ESRT 및 당사 임차인들을 대신하여 탄소를 흡수하는 산림을 보존하고 보호하기 위한 노력을 지원합니다."라고 덧붙였다.

ESRT는 당사 포트폴리오 내에서 에너지 효율성 및 운영 배출량 감소를 위해 적극적으로 노력함에 따라 상쇄를 배출량 완화를 위한 도구로 간주한다. 더 많은 재생 가능한 그리드와의 파트너십을 통해 ESRT는 2030년까지 엠파이어 스테이트 빌딩에서, 그리고 2035년까지 전체 상업용 포트폴리오에서 운영 배출량의 80%를 감소하여 순 제로 배출량 목표를 달성하고, 나머지 20%는 적격 상쇄를 통해 배출량을 절감하기 위한 목표를 순조롭게 진행 중이다. ESRT는 탄소 중립의 정의와 탄소 중립을 달성하는 데 중요한 배출량 감소, 상쇄, 공개에 대한 노력의 일환으로 직접 배출량(Scope 1), 간접 배출량(Scope 2), 간접 다운스트림 임대 자산 배출량(Scope 3)의 100%를 포함한다.

삼림부(Department of Forestry)가 소유하고 오하이오주 클리블랜드 인근에 위치한 9천 에이커 규모의 생물 다양성 보존 숲은 ESRT의 증기 및 천연가스 사용량을 완전히 상쇄할 것이다. 이 이니셔티브는 2011년부터 엠파이어 스테이트 빌딩에서의 풍력 REC(재생에너지 크레딧)와 그린 마운틴 에너지(Green Mountain Energy)와의 장기 파트너십을 통해 2021년 1월 이후 ESRT의 포트폴리오 전체의 전기 사용량 중 현재 상쇄를 보완한다. 2021년 계약을 통해 ESRT는 부동산 분야에서 100% 친환경 에너지를 사용하는 미국 최대의 사용자가 되었다(출처).

ESRT의 선임 부사장이자 에너지, 지속 가능성 및 ESG 디렉터인 다나 로빈스 슈나이더(Dana Robbins Schneider)는 "당사는 2030년까지 ESB에서, 그리고 2035년까지 전체 상업용 포트폴리오에서, 운영 배출량의 80%를 절감하기 위한 목표에 집중하고 있습니다."라고 전했다. 이어 "당사는 그리드와의 파트너십과 3.4MW의 태양광 캐노피, 8.2MW의 배터리, 뉴욕주 웨스트체스터 내 80개의 전기차 충전소 프로젝트와 같은 ROI 기반의 프로젝트를 통해 이러한 목표를 달성하기 위한 조치를 취하고 있으며, 승인되고 영향력 있는 소스를 통해 당사의 포트폴리오와 관련된 나머지 화석 연료 배출량을 상쇄하기 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 덧붙였다.

ESRT는 당사 포트폴리오의 환경적인 영향을 줄이기 위해 정기적으로 투자하고 초지를 취하고 있으며, 에너지 효율성, 배출량 절감, 건강한 건물, 실내 환경 품질에 대한 업계 최고의 관행을 투명하고 공개적으로 공유한다.

말킨은 "접근 가능한 가격대의 건강하고 에너지 효율적인 고품질 건물을 선호하는 임차인들에게 당사의 포트폴리오는 여전히 매력적인 옵션입니다."라고 덧붙였다. 지속 가능성에 대한 ESRT의 리더십에 대한 자세한 내용은 온라인에서 확인할 수 있다.

엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사 소개

엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사(Empire State Realty Trust, Inc., NYSE: ESRT)는 부동산 투자 신탁(REIT)으로, 맨해튼과 대뉴욕 메트로폴리탄 지역의 사무실, 소매업 및 다가구 자산을 소유하고 관리합니다. ESRT는 세계에서 가장 유명한 빌딩인 엠파이어 스테이트 빌딩과 새롭게 리모델링한 상징적인 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대를 소유하고 있습니다. 엠파이어 스테이트 빌딩은 트립어드바이저(Tripadvisor)의 2022 최고의 여행지(2022 Travelers' Choice Best of the Best)로 선정된 미국 최고의 관광지이며 세계에서 세 번째로 최고인 관광 명소입니다. 이 기업은 친환경 건물, 에너지 효율성 및 실내 환경 품질 분야에서 선도적인 기업으로, 뉴욕시에서 상장된 REIT 포트폴리오 중에서 평방피트당 온실가스 배출량이 가장 낮습니다. 2022년 6월 30일 기준, ESRT의 포트폴리오는 두 곳의 다가구 건물에 걸쳐 약 920만 평방피트의 임대 가능한 사무 공간, 70만 평방피트의 임대 가능한 소매 공간 및 625개의 주거용 유닛으로 구성되어 있습니다. 엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사에 대해 더 알아보시려면 esrtreit.com을 방문하시거나 페이스북, 인스타그램, 트위터 및 링크드인에서 ESRT를 팔로우하세요.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 미연방증권거래법이 말하는 미래 예측 진술을 포함하고 있습니다. "가정하다", "믿는다", "추정하다", "기대한다", "의도하다", "계획하다", "예상하다"와 같은 단어 또는 이러한 단어 또는 유사한 단어의 부정, 역사적 문제와 관련이 없는 표현을 사용하여 이러한 진술을 식별할 수 있습니다. 미래 예측 진술을 해석하고 의존할 때는 주의해야 하는데 왜냐하면 알려지거나 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인들이 포함되어 있기 때문입니다. 이러한 위험은 어떤 경우에는 ESRT의 통제 범위를 넘어 실제 결과, 성과 또는 실적에 실질적으로 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인과 위험에는 (i) 코로나19 대유행으로 인한 현재의 공중보건 위기와 경제적 붕괴, (ii) 위에서 설명한 사건이나 거래에 관한 조건이나 성능의 실패, (iii) 기후 변화, 악천후, 해수면 상승, 자연재해와 관련된 환경 불확실성 및 위험, (iv) ESG 지표 및 목표와 관련된 ESRT의 방법론 및 추정치의 정확성, (v) ESG 지표 보고 및 ESG 목표 달성을 위해 협력하고자 하는 임차인의 의지 및 능력, (vi) ESG 노력에 대한 정부 규제의 영향, (viii) ESRT와 ESROP이 SEC에 제출한 문서에 때때로 기술되는 기타 위험과 불확실성이 제한 없이 포함되며, 여기에는 '위험 요인'이라는 제목으로 2021년 12월 31일에 종료된 Form 10-K에 대한 ESRT 및 ESROP의 연례 보고서 각각에 명시된 내용을 포함합니다. 법에서 요구할 수 있는 경우를 제외하고, ESRT 및 ESROP는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로서 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없습니다.