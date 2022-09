글로벌 청년 다문화 포럼(Global Youth Multicultural Forum) 개최

-- '청년의 꿈, 동반 성장(Dreams of Youth, Together to Growth)' 중국-그리스 행사

(베이징 2022년 9월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 20일, 중국-그리스 수교 50주년을 맞아 글로벌 청년 다문화 포럼(Global Youth Multicultural Forum)의 일환으로 '청년의 꿈, 동반 성장(Dreams of Youth, Together to Growth)' 중국-그리스 행사가 영상 링크를 통해 베이징과 아테네에서 진행됐다. 이 행사는 China Energy Investment 산하 Guohua Energy Investment Co., Ltd.와 China International Communications Group(CICG)의 Center for International Cultural Communication이 공동 후원했다.

이 행사에서는 중국과 그리스 정부 기관의 귀빈들이 영상 링크를 통해 클라우드 기반으로 대화를 나눴다. 여기에는 그리스 내 중국 투자 기업의 그리스 청년 대표, 기업과 대학의 중국 청년 대표, 그리스의 인터넷 유명인사를 포함해 다양한 부문의 인사들이 포함됐다. 참가자들은 모두 전통적인 우정, 역사와 문화, 양국 간의 기업 스토리 같은 주제에 대해 따뜻하고 우호적인 교류를 나눴다.



베이징 세션 (위) 아테네 세션 (아래) 실시간 영상 링크

이 행사에는 그리스 외무부 장관 Ioannis Smyrlis, 주중 그리스 대사 Georgios Iliopoulos, 주그리스 중국 대사 Xiao Junzheng, CICG 부사장 Lu Cairong, China Energy Investment Corporation 부상무이사 Yang Jiping이 참석해서 연설했다.

이 행사는 두 세션을 통해 여러 주제를 다뤘다. 청년 대화 세션에서는 Guohua Energy Investment Co, Ltd.의 Center for Green Energy and Architecture, Europe Renewable Energy 및 CNOOC 연구소 대표들이 새로운 과학기술 혁명과 산업 변혁 라운드를 맞아 전 세계적인 녹색 에너지 개발과 실용적인 적용뿐만 아니라, 중국 에너지 기업의 변혁과 업그레이드 성과까지 공유했다. 중국은행, 화웨이 및 ZTE 그리스 직원 대표들은 중국 기업에서 일하는 느낌과 중국의 기업 정신에 대한 의견을 공유했다.

테살리아 대학교 공자학원(Confucius Institute of the University of Thessaly), 아테네 비즈니스 공자학원(Athens Business Confucius Institute) 및 기타 연구소와 기업 대표들이 중국과 그리스의 역사 및 문화뿐만 아니라 언어 학습과 관련해 서우두사범대학 역사학과 교수 및 산둥대학 역사문화학과 교수와 의견을 나눴다. 양국 청년들은 따뜻하고 활기차며 우호적인 대화를 통해 서로를 더 잘 이해하고, 더욱 가까운 우정을 나눌 수 있었다. 이는 두 문명의 교류에 유리하게 작용할 것이다.

중국과 그리스의 귀빈 및 청년 대표들이 보는 자리에서 지속가능한 청년 발전을 위한 중국-그리스 프로젝트(China-Greece Initiative on Sustainable Youth Development)가 공식 출범했다. 이 프로젝트는 양국 청년들이 유엔 지속가능발전을 위한 2030 의제를 도모하는 데 힘을 모으고, 더 나은 세상을 만드는 데 일조할 것을 제안했다.

이번 행사에서, 아테네 행사장과 베이징 하위 행사장은 각각 중국과 그리스의 전통 무용과 악기 공연을 선보였다. 이들 공연은 두 고대 문명의 매력과 조화를 생생하게 선보였다.

