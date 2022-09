3년만에 돌아온 뉴욕 오프-브로드웨이 위크

[헤럴드경제=함영훈 기자] 뉴욕 관광청은 마스터카드와 함께 오는 26일부터 10월 9일까지 ‘뉴욕 오프-브로드웨이 위크’ 프로모션을 진행한다.

2019년 이후 첫 선을 보이는 이번 행사에는 〈킹키부츠〉, 〈타이타닉〉 등 대표작 포함 총 28개의 작품이 참여하며, 해당 공연 티켓 1매 구매 시 1매가 무료로 제공된다.

프레드 딕슨(Fred Dixon) 뉴욕관광청장은 “올해 13주년을 맞이하는 NYC오프-브로드웨이 위크는 이때까지 전세계의 공연 애호가 분들께 획기적인 엔터테인먼트 경험을 선사해왔다”고 하며 “격년으로 개최되는 NYC 오프-브로드웨이 위크를 통해 앞으로도 꾸준히 많은 관객들에게 즐거움을 선사해나갈 것이다”고 전했다.

뉴욕 브로드웨이

28개의 작품 중 대표작은 ▷블루 맨 그룹(Blue Man Group) ▷드렁크 셰익스피어(Drunk Shakespeare) ▷프랑켄슈타인 (Frankenstein – The Musical) ▷프렌즈! 더 뮤지컬 패러디(Friends! The Musical Parody) ▷잉크드 웰(Ink’d well) ▷킹키부츠(Kinky Boots) ▷오스카 와오의 짧고 놀라운 삶(La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao) ▷더 오피스! 어 뮤지컬 패러디(The Office! A Musical Parody) ▷온리 골드(Only Gold) ▷퍼펙트 크라임(Perfect Crime) ▷더 플레이 댓 고우즈 롱(The Play That Goes Wrong) ▷타이타닉(Titanique)이다.

2009년에 시작된 뉴욕 오프-브로드웨이 위크는 현재까지 누적 9만장 이상의 티켓을 판매했으며 320만 달러 이상의 수익을 창출했다고 관광청은 전했다.

abc@heraldcorp.com