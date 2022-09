화웨이 지능형 클라우드-네트워크, 산업 디지털 생산성 촉발

(방콕 2022년 9월 23일 PRNewswire=연합뉴스) HUAWEI CONNECT 2022의 둘째 날, 화웨이 데이터 통신 제품 라인(Data Communication Product Line) 부사장 Zhao Zhipeng이 '지능형 클라우드-네트워크, 산업 디지털 생산성 촉발(Intelligent Cloud Network, Unleashing Industry Digital Productivity)'이라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 이 연설을 통해 화웨이의 지능형 클라우드-네트워크 솔루션(Intelligent Cloud-Network Solution)이 CloudFabric, CloudWAN 및 CloudCampus 시나리오에서 끊임없이 역량을 구축하고, '간편, 민첩, 간소화'라는 3가지 차원에서 산업 고객 경험을 더욱 개선하는 방식에 대해 설명했다. 또한, 화웨이는 이 회의에서 업계 최초의 Wi-Fi 7 AP AirEngine 8771-X1T, 400G 지원 차세대 캠퍼스 코어 스위치 CloudEngine S16700, 초소형 유니버설 서비스 종합 라우터 NetEngine 8000 M4도 공개했다. 이들 제품은 디지털 생산성을 더욱 촉발하기 위한 견고한 데이터 토대를 구축하는 데 일조한다.



Zhao Zhipeng 부사장은 다양한 산업에서 핵심 서비스가 점진적으로 디지털 변혁 과정을 겪고 있다고 강조했다. 이는 네트워크에 더욱 높은 요건을 요구한다. 한 예로, 금융 부문이 뱅크 4.0으로 이동함에 따라, 안정적인 상태의 서비스와 민첩한 상태의 서비스가 공존하며, 금융 서비스 시스템을 여러 개의 클라우드나 하이브리드 클라우드로 옮기는 방향을 촉진하고 있다. 공공 서비스 부문에서는 기능 부서 전반에 걸쳐 데이터 능률화를 수반하는 디지털 전환이 진행 중이며, 통일된 방식으로 서비스를 제공할 것이 요구된다. 제조와 에너지 부문에서는 수백 가지 센서 유형을 네트워크에 연결해야 함에 따라, 네트워크 복잡도가 수 배 증가했다.

화웨이의 지능형 클라우드-네트워크 솔루션은 이와 같은 선행 문제를 해결하고자 CloudFabric, CloudWAN 및 CloudCampus 시나리오에서 끊임없이 역량을 구축함으로써 '간편, 민첩, 간소화'라는 세 가지 차원에서 산업 고객 경험을 더욱 개선하고 있다.

- CloudFabric 3.0 + 간편: 이 DCN 솔루션은 궁극적인 서비스 경험을 제공하기 위한 간단한 설치, O&M 및 진화 역량을 제공하며, 기업이 온라인 서비스 효율성을 개선하도록 지원한다.

- CloudWAN 3.0 + 민첩: 이 클라우드 WAN 솔루션은 궁극적인 클라우드 경험을 촉발할 민첩한 연결, 최적의 경험, 민첩한 O&M을 제공하며, ISP가 사설 네트워크의 질을 더욱 개선하고, 운송 부문이 일정 관리 효율성을 개선하도록 지원한다.

- CloudCampus 3.0 + 간소화: 이 클라우드 캠퍼스 네트워크 솔루션은 기업 네트워크를 간소화할 간편한 접근성, 아키텍처 및 O&M 역량을 제공하고, 보건, 교육 및 전력 부문에서 서비스 효율성을 크게 개선한다.

이번 행사에서는 태국전력청(Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT) CIO Piyapong Worakee가 '디지털 전환 여정과 EGAT 스마트 캠퍼스 네트워크의 미래(Digital Transformation Journey and Future of EGAT Smart Campus Network)'라는 제목으로 연설했다. 그는 이 연설에서 화웨이의 지능형 네트워크 솔루션이 효율적이고 혁신적이며 친환경적이고 안전한 캠퍼스 네트워크를 구축하도록 EGAT를 지원한 방식을 공유했다. 그 결과, 이 지역을 위한 안정적이고 믿을 만한 에너지를 공급하고, EGAT의 디지털 전환 여정에서 태국에서 행복한 삶을 보장하게 됐다.

화웨이의 지능형 클라우드-네트워크 솔루션은 150개 이상의 국가 및 지역의 교육, 정부, 운송, 금융 및 에너지 부문에서 고객을 지원한다. 앞으로 화웨이는 디지털 생산성을 촉발하고자 다양한 산업 시나리오를 더욱 깊게 탐색하는 과정에서 고객 및 파트너와 협력할 예정이다. 구체적으로, 화웨이는 다양한 산업을 위해 차세대 기술을 계속 탐색하고, GUB(Green Ultra-Broadband), MNA(Multi-domain Network AI), UNS(Ubiquitous Network Security), IPv6 Enhanced, HRL(High resilience & low-latency networking), MHI(Massive Heterogeneous IoT) 등과 같은 6가지 방향에서 혁신을 이어갈 예정이다:

화웨이의 지능형 클라우드-네트워크 솔루션에 대한 더 자세한 내용은 웹사이트 https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-networks/intelligent-ip-networks에서 확인할 수 있다.