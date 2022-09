5G 지원 Comviva 디지털 사업 솔루션으로 성장 재구성

-- 마이크로소프트 클라우드 기반의 BlueMarble Compact BSS

코펜하겐, 덴마크, 2022년 9월 23일 /PRNewswire/ -- 이동성 솔루션 부문의 글로벌 선도기업 Comviva [http://www.comviva.com/ ]가 BlueMarble[https://www.comviva.com/products-solutions/digital-systems/bluemarble/ ] 'Compact BSS'를 발표했다. BlueMarble Compact BSS는 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)[https://azure.microsoft.com/en-in/ ], Dynamics 365 및 TM Forum의 Open Digital Architecture(ODA)를 활용하는 포괄적인 클라우드-네이티브 5G 지원 솔루션이다. BlueMarble Compact BSS는 CSP를 플랫폼 경제의 최전선에 세우고, 이를 통해 더욱 신속하고 효율적으로 더 큰 에코시스템을 위한 서비스를 구축한다. 또한, 이를 클라우드 애플리케이션으로 기업 고객에게 제공하며, CSP를 위한 추가 수익을 창출한다.

Comviva CEO with Harinder Singh, Leader, Telco Service Line, Microsoft at Digital Transformation World event in Copenhagen