영국 총리 엘리자베스 트러스, 엠파이어 스테이트 빌딩에서 방송 인터뷰 진행

처칠 이후 영국 총리의 첫 엠파이어 스테이트 빌딩 방문

뉴욕, 2022년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 엠파이어 스테이트 빌딩(ESB)은 오늘 영국 총리 엘리자베스 트러스의 첫 언론 인터뷰를 주최했다.



U.K. Prime Minister Liz Truss is interviewed on the Empire State Building's 102nd Floor Observatory.

엠파이어 스테이트 빌딩은 엘리자베스 트러스가 영국 총리로 취임한 이후 첫 미국 순방에서 처음 들른 장소이다. 트러스는 1932년 윈스턴 처칠 이후 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대를 방문한 첫 영국 총리이다. 엠파이어 스테이트 부동산 신탁 주식회사의 의장이자 회장이며 CEO인 안소니 E. 말킨(Anthony E. Malkin)은 영국 총리를 환영하고, 엠파이어 스테이트 빌딩 전망대로 모셔 전망대 102층에서 인터뷰를 진행했다.

말킨은 "영국 총리로서 미국을 처음 방문하는 엘리자베스 트러스를 환영하게 된 것을 기쁘게 생각합니다."라고 말했다.

방문과 관련된 고해상도 이미지는 여기에서 다운로드할 수 있다. 엠파이어 스테이트 빌딩에 대한 자세한 정보는 온라인에서 확인할 수 있다.

