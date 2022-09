Straive, CMO Asia Awards 2022에서 수상

-- 'Brand Revitalization Award' 및 'Best Multichannel Integrated Campaign Award'

싱가포르, 2022년 9월 22일 /PRNewswire/ -- 세계 유수의 조직에 콘텐츠, 교육 기술 및 데이터를 위한 기술 중심 솔루션을 제공하는 선도적인 기업인 Straive가 2022년 8월 17일 싱가포르에서 열린 제13회 CMO Asia Awards 2022에서 2개의 상을 받았다. Straive는 40개 부문 200개 후보 기업 중 브랜딩과 마케팅 우수성을 인정받아 'Brand Revitalization Award'를, 디지털 마케팅 우수성을 인정받아 'Best Multichannel Integrated Campaign Award'를 수상했다.

CMO Asia Awards는 APAC 지역에서 가장 동경의 대상이 되는 상 중 하나다. CMO Asia Awards는 전통 마케팅, 브랜딩 및 디지털 마케팅 부문에서 우수한 기여를 한 후보, 그리고 우수한 콘텐츠와 직원 차원의 의사소통 프로젝트를 시행한 단체 및 개인에게 수여된다. 아시아 전역에서 독자적이고 유명한 전문가로 구성된 심사위원단이 CMO Asia Awards 심사를 맡는다.

작년 4월, SPi Global은 진화하는 자사의 전략적 프로젝트에 맞게 브랜드를 변경하고자 Straive로 재브랜딩을 단행했다. 이후 Straive는 새로운 브랜딩 메시지를 전달하고, 자사 브랜드에 대한 인식과 기억을 높이고자 포괄적인 브랜드 캠페인을 시행했다. Straive의 Brand Revitalization Award 수상에는 정적 및 동적 홍보, 고객 메일, 보도자료, 소셜 미디어 커뮤니케이션 및 새로운 웹사이트로 구성된 이러한 재브랜딩 캠페인이 뒷받침됐다.

또한 Straive는 자사의 사업 라인 전반에 걸쳐 상품의 인지도를 구축하고, 수요를 발생시키고자 여러 건의 다중채널 통합 캠페인도 진행했다. Straive는 BFSI, 정보 서비스, 교육 기술, 학술 출판 등과 같은 산업에서 목표 소비자를 공략하고자 수많은 마케팅 채널을 성공적으로 활용했다. Straive가 추진한 'Connecting the Dots'라는 다중채널 우산 캠페인은 지금까지 달성한 사업 영향력을 인정받아 'Best Multichannel Integrated Campaign Award'를 수상했다.

이번 수상과 관련해 Straive 사장 겸 CEO Ratan Datta는 "이와 같은 상을 받게 돼 매우 기쁘다"라며, "이 결과는 자사의 마케팅과 브랜딩 프로젝트가 인정받은 것이라고 볼 수 있다"고 소감을 밝혔다. 그는 "자사는 기업 차원에서 작년 한 해 동안 마케팅과 브랜딩 노력을 두 배 증대했다"면서 "그 목적은 고객, 직원 및 이해관계자에게 회사의 목적, 가치 및 핵심 집중 영역을 소개하고, 더욱 강력한 Straive 브랜드를 구축하기 위한 것"이라고 강조했다. 이어 그는 "지금까지의 노력이 업계 리더 및 전문가로부터 인정받아 정말 기쁘다"며, "앞으로도 자사는 분명하고, 연관성 있으며, 영향력 있는 마케팅 커뮤니케이션을 통해 이해관계자 경험 향상에 계속 집중할 것"이라고 덧붙였다.

Straive 브랜드에 관한 추가 정보는 여기[https://www.straive.com/brand ]에서 확인할 수 있다.

Straive [https://www.straive.com/ ] (전 SPi Global) 소개

Straive는 연구 콘텐츠, e-학습/교육기술 및 데이터/정보 공급업체 같은 여러 분야에서 데이터 서비스, SME(Subject Matter Expertise) 및 기술 솔루션을 제공하는 시장 주도적인 콘텐츠 기술 기업이다. 전 세 30개국에 걸쳐 고객 기반을 구축한 Straive의 다지역 자원 풀은 필리핀, 인도, 미국, 니카라과, 베트남, 영국, 그리고 회사 본사가 있는 싱가포르 등 7개국에 전략적으로 위치한다.

미디어 문의: contact Anoop Tuli, anoop.tuli@straive.com

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1891596/Straive_TM_Logo.jpg?p=medium600