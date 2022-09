LUXASIA, 2년 연속 딜로이트 Best Managed Companies 싱가포르 수상

(싱가포르 2022년 9월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 올해 딜로이트가 선정하는 싱가포르 Best Managed Companies의 하나로 LUXASIA가 다시 한번 선정됐다. 이번 수상으로 LUXASIA는 회사의 종합적이고 야심 찬 3개년 성장 계획과 혁신, 다양성, 팀워크의 문화를 확고하게 선보였다.



From left to right, Sabrina Chong, Alwyn Chong, Dr Wolfgang Baier, and Patrick Chong celebrates LUXASIA’s second win of Deloitte’s Best Managed Companies Singapore Award