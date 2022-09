JDRF, 글로벌 제1형 당뇨병 지수 출시 발표

이런 유형으로는 최초인 지수는 전 세계 제1형 당뇨병 환자의 부담과 충족되지 않은 요구에 대한 인식을 높일 것이다.

뉴욕, 2022년 9월 21일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 제 1형 당뇨병(T1D) 연구 및 옹호 단체인 JDRF는 제 1형 당뇨병 지수(T1D Index)의 출시를 발표했다. T1D 지수는 전 세계 모든 국가에서 T1D 위기가 인간과 공중 보건에 미치는 영향을 측정하는 최초의 데이터 시뮬레이션 도구이다. 지금까지 T1D의 발병률과 영향에 대한 데이터에는 큰 격차가 있었다. T1D 지수의 데이터와 통찰력을 활용하면 시기 적절한 진단, 접근 가능한 치료, 그리고 치료로 연결될 수 있는 연구 자금 지원을 포함하여 달성 가능한 국가별 해결책을 발견함으로써 T1D 환자의 삶을 변화시키는 데 도움을 줄 수 있다.

T1D 지수와 이에 수반되는 연구는 선도적인 당뇨병 및 내분비 의학 저널인 The Lancet Diabetes & Endocrinology 에 발표되었다.

T1D은 자가면역 질환이며, 가장 빠르게 증가하고 있는 만성 질환으로, 전 세계적으로 거의 900만 명에게 영향을 미치고 있다. 가족력과 같은 특정 요인이 위험을 증가시킬 수 있지만 식습관이나 생활 방식이 원인은 아니다. T1D은 췌장에서 인슐린을 거의 생성하지 않거나 전혀 생성하지 않게 만든다. 이는 인체가 음식물을 에너지로 전환할 수 없음을 의미하며, 신장, 눈, 신경, 심장의 손상을 비롯한 장기적인 합병증을 유발할 수 있고, 조기 사망을 일으킬 수도 있다. 현재 T1D의 치료법은 없다.

JDRF의 CEO인 애런 코왈스키(Aaron Kowalski) 박사는 "T1D 커뮤니티의 일원으로서 건강하고 충만한 삶을 사는 데 필요한 자원을 보유하고 있는 저만큼 운이 좋지 않은 사람들도 많다는 사실을 알고 있습니다."라고 말했다. 그는 이어 "그렇기 때문에 T1D 지수를 통해 T1D의 세계적인 영향을 이해하는 데 상당한 진전이 있었다는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 전 세계 정부와 공정 보건 의사 결정자들에게 T1D의 궤적을 변화시킬 수 있는 해결책을 발견하고, 이를 구현하는 도구를 활용하도록 촉구하고 있습니다."라고 덧붙였다.

JDRF는 500명 이상의 내분비학자를 대상으로 한 글로벌 설문조사 결과와 400여 편의 간행물을 활용하여 전 세계 및 국가 수준에서 T1D 상태를 시뮬레이션하기 위해 전 세계의 핵심 파트너 및 전문과들과 협력하여 T1D 지수를 개발했다.

이 지수는 T1D 합병증으로 조기에 사망하지 않았다면 지금까지 생존할 수 있는 사람들의 숫자인 "잃어버린 사람들"과 T1D로 인한 건강 악화, 장애, 조기 사망으로 손실된 시간을 나타내는 "손실된 건강 연수"를 강조함으로써 T1D의 인간 부담을 독특하게 조명한다.

T1D 지수의 시뮬레이션에 따르면 2022년 기준으로 전 세계적으로 386만 명 이상의 "잃어버린 사람들"이 있고 10세에 진단된 경우 T1D로 인한 1인당 평균 32명의 "손실된 건강 연수"가 있는 것으로 나타났다.

T1D는 환자들에게 심각한 인간적, 정서적, 재정적 부담을 주며, 유병률이 증가하고 있다. T1D 지수의 시뮬레이션을 통해 T1D의 현재 궤적과 전 세계 사람들에게 미치는 영향을 변화시킬 수 있는 4가지 주요 해결책을 확인했다.

시기적절한 진단 : 의료진이 T1D를 정확하게 진단하도록 하기 위한 보다 효과적인 교육 및 훈련. 2023년부터 전 세계 인구가 적시에 진단을 받을 수 있다면, 2040년에는 668,000명이 더 생존할 수 있다.

: 의료진이 T1D를 정확하게 진단하도록 하기 위한 보다 효과적인 교육 및 훈련. 2023년부터 전 세계 인구가 적시에 진단을 받을 수 있다면, 2040년에는 668,000명이 더 생존할 수 있다. 인슐린 및 시험지 : 인슐린 및 혈당 시험지에 대한 장애물 없는 접근 환경 조성 전 세계 인구가 2023년부터 인슐린과 시험지에 접근하고 상태를 자가 관리할 수 있도록 코칭한다면 2040년에는 198만 명이 더 생존할 수 있다.

: 인슐린 및 혈당 시험지에 대한 장애물 없는 접근 환경 조성 전 세계 인구가 2023년부터 인슐린과 시험지에 접근하고 상태를 자가 관리할 수 있도록 코칭한다면 2040년에는 198만 명이 더 생존할 수 있다. 인슐린 펌프 및 연속혈당측정기 (CGM) : 모든 T1D 환자가 포도당 모니터링 및 인슐린 전달을 자동화하는 기술을 이용할 수 있도록 함. 모든 T1D 환자가 2023년부터 이용 가능한 기술에 접근할 수 있다면 2040년에는 673,000 명이 더 생존할 수 있다.

: 모든 T1D 환자가 포도당 모니터링 및 인슐린 전달을 자동화하는 기술을 이용할 수 있도록 함. 모든 T1D 환자가 2023년부터 이용 가능한 기술에 접근할 수 있다면 2040년에는 673,000 명이 더 생존할 수 있다. 예방 및 치료: 새로운 예방, 치료 및 치유법에 대한 추가 투자 및 연구 사례를 만듦. 치료법을 찾는다면 2040년에는 89만 명이 더 생존할 수 있다.

전 세계 및 국가 수준에서 해결책이 발견되면, T1D 지수는 사용자가 데이터와 결과를 네트워크 및 현지의 의사 결정자와 공유하고, 지역사회의 다른 T1D 지지자와 소통하여 조치를 취할 수 있도록 권장한다.

또한 T1D 지수는 전 세계적으로 T1D 지수의 부담에 대한 중요한 통계를 조명하며, 그 예는 다음과 같다:

2000년 이후 T1D 유병률은 세계 인구 증가율의 4배로 증가했다.

2040년에 예상되는 T1D 환자 수는 1,743만 명이다.

2040년에는 "잃어버린 사람들"이 685만 명에 이를 것으로 예상된다.

T1D 지수 데이터 시뮬레이션은 실제 데이터에 대해 +/- 6%까지 테스트한 버전 1.0에서 현재 이용 가능한 최상의 추정치이다. 이는 동일한 데이터에 대해 +/- 35%로 테스트한 기존 추정치에서 크게 개선된 것이다. 이 T1D 지수는 JDRF, Life for a Child, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes(ISPAD), International Diabetes Federation(IDF), Beyond Type 1이 공동 개발했다. T1D 지수는 Lilly, Vertex Pharmaceuticals, The Leona M. and Harry B. Helmsley 자선 신탁의 추가 지원과 함께 창립 후원자인 Abbott가 지원한다. 향후 발표에서 T1D 지수는 경제적 비용, 정신 건강, 삶의 질에 대한 T1D의 영향을 포함할 수 있도록 확장될 것이다. 데이터는 또한 지역 및 인구 통계 수준에서 분류될 것이다.

T1D 지수에 대한 더 자세한 내용은 이곳에서 확인할 수 있다.

JDRF 소개

JDRF의 사명은 T1D와 T1D의 합병증을 치유하고 예방하며 치료하기 위해 삶을 변화시키는 해결책의 발견을 가속화하는 것입니다. 이를 위해 JDRF는 창립 이래 연구 자금에 25억 달러 이상을 투자했습니다. JDRF는 자원과 열정, 에너지를 모으기 위해 현지 지역사회에서 소통하고, 효율성과 보다 광범위한 기금 마련을 위해 지역적으로 협력하며, 국가 무대에서 단결하는 사람들의 풀뿌리 모델을 기반으로 구축된 조직입니다. JDRF는 T1D 환자들에게 혁신적인 치료 파이프라인을 개발하고 제공하기 위해 학술 기관과 정책 입안자, 기업 및 산업 파트너와 협력합니다. 미국 전역의 JDRF 직원 및 자원봉사자와 5개의 국제적인 계열사는 T1D가 없는 세상의 옹호와 지역사회 참여, 비전을 위해 최선을 다하고 있습니다. 더 자세한 내용은 jdrf.org를 방문하거나 트위터(@JDRF), 페이스북(@myjdrf), 인스타그램(@jdrfhq)을에서 JDFR를 팔로우하여 확인하실 수 있습니다.

제1형 당뇨병(T1D) 정보

T1D은 췌장에서 인슐린을 거의 생성하지 않거나 전혀 생성하지 않도록 만드는 자가면역 질환으로, 혈당의 고저를 포함할 수 있는 장기적인 합병증을 유발하며, 신장, 눈, 신경, 심장의 손상을 유발하고, 치료하지 않을 경우 사망에 이를 수도 있습니다. T1D는 가장 빠르게 증가하고 있는 만성 질환 중 하나입니다. 많은 사람들이 T1D가 아동기 및 초기 사춘기에만 진단된다고 생각하지만, 성인기의 진단이 증가하고 있으며, 이는 모든 T1D 진단의 거의 50%를 차지합니다. T1D 발병은 갑작스러우며, 아직 예방할 수 있는 방법이 없고, 식습관이나 생활 방식과는 관련이 없습니다. 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만 과학자들은 유전적 요인과 환경적 요인이 모드 관련되어 있다고 믿습니다. 현재 T1D의 치료법은 없습니다.

