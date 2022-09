Adani, 인도에서 두 번째로 큰 시멘트 업체로 등극

* Ambuja Cements 및 ACC 인수 완료

- 미화 65억 달러의 인도 인프라 및 자재 분야 최대 인수 규모

- 거래 후 Adani는 Ambuja Cements에서 63.15%, ACC에서 56.69%의 지분 보유(이 중 50.05%는 Ambuja Cements를 통해 보유).

- Ambuja Cements와 ACC의 시가총액은 현재 미화 190억 달러

- Adani, 이번 인수로 인도에서 두 번째로 큰 시멘트 제조업체로 등극(용량 67.5MTPA)

- 100% 사외이사로 구성된 감사위원회와 임명 및 보상위원회를 통해 기업지배구조 개선

- 사외이사로만 구성된 2개의 신규 이사회 위원회(기업 책임 위원회 및 공공 소비자 위원회), ESG 보증 및 소비자 우선 접근 방식 주도

아마다바드, 인도, 2022년 9월 21일 /PRNewswire/ -- Adani Family가 특수목적회사인 Endeavor Trade and Investment Ltd("BidCo")를 통해 Ambuja Cements Ltd. 및 ACC Ltd.의 인수를 성공적으로 완료했다. 이 거래에는 SEBI 규정에 따라 두 기업의 공개 제안과 함께 Ambuja 및 ACC에 대한 Holcim의 지분 취득도 포함됐다.

Ambuja Cements와 ACC에 대한 Holcim 지분 및 공개 제안 대가의 가치는 미화 65억 달러 규모로, 이는 Adani가 인수한 역대 최대 규모이자, 인프라 및 자재 부문에서 인도 최대 규모의 M&A 거래다. 거래 후, Adani는 Ambuja Cements의 지분 63.15%, ACC의 지분 56.69%를 보유하게 된다(그중 50.05%는 Ambuja Cements를 통해 보유).

Adani Group 회장 Gautam Adani는 "시멘트 사업은 2050년 이후 인도가 다른 국가보다 앞서기 위한 성장 기회가 될 것"이라고 밝혔다. 그는 "시멘트는 에너지 비용, 물류 및 유통 비용, 그리고 디지털 플랫폼을 활용해 생산을 혁신하고 공급망 효율성을 대폭 향상할 수 있는 역량에 크게 지배받는 경제 게임"이라며, "이러한 각각의 역량은 우리의 핵심 비즈니스이므로, 우리의 시멘트 사업과 다양한 인접관계를 제공하고, 이러한 인접관계는 결국 경쟁력 있는 경제를 끌어낼 것"이라고 말했다. 이어 그는 "세계 최대의 신재생 에너지 회사로서, 우리의 위상은 순환경제 원칙에 따라 프리미엄 품질의 친환경 시멘트 제조에 도움이 될 것"이라면서 "이를 통해 2030년까지 가장 크고 효율적인 시멘트 제조업체가 될 것"이라고 덧붙였다.

현재 Ambuja Cements와 ACC는 67.5MTPA의 설치 생산 역량을 갖추고 있다. 두 회사는 인도 전역에 걸쳐 14개의 통합 장치, 16개의 분쇄 장치, 79개의 레미콘 공장을 비롯해 78,000개 이상의 채널 파트너로 대표되는 엄청난 제조 및 공급망 인프라를 갖춘 인도 최강의 브랜드 중 하나다.

Ambuja Cements 이사회는 담보 우선 배정을 통해 Ambuja에 INR 20,000Cr의 투입을 승인했다. 이를 통해 Ambuja는 시장의 성장 기회를 포착할 수 있다. 이러한 조치는 Adani 그룹의 비즈니스 철학에 따라 모든 이해관계자의 가치 창출을 크게 가속화할 전망이다.

Ambuja Cements와 ACC는 특히 Adani Portfolio 기업이 방대한 경험과 깊은 전문성을 갖추고 있는 원자재, 재생 전력 및 물류 분야에서 통합 Adani 인프라 플랫폼과의 시너지 효과를 창출할 것으로 기대된다. 또한, Adani는 ESG, 순환경제 및 자본 관리 철학에 중점을 두고 있는 만큼, Ambuja와 ACC는 Adani로부터 이에 대한 이점도 누릴 전망이다. 기업은 SDG 6(깨끗한 물과 위생), SDG 7(깨끗한 에너지), SDG 11(지속가능한 도시와 커뮤니티) 및 SDG 13(기후 행동)에 중점을 두고 유엔 지속가능발전목표와의 긴밀한 연계를 이어갈 계획이다.

Adani Portfolio의 지배 철학에 따라, Ambuja Cements와 ACC의 이사회 위원회가 재구성됐다. 감사위원회(Audit Committee)와 임명 및 보상위원회(Nomination & Remuneration Committee)는 현재 100% 사외이사로 구성됐다. 또한, ESG 약속에 대해 이사회에 보증과 소비자 만족도를 극대화하기 위해 100% 사외이사로 구성된 기업 책임 위원회(Corporate Responsibility Committee )와 공공 소비자 위원회(Public Consumer Committee) 등 2개의 새로운 위원회도 구성됐다. 이와 함께, 리스크 관리를 강화하기 위해 50%의 사외이사로 구성된 상품가격위원회(Commodity Price Committee)도 마련됐다.

이번 거래에는 14개 국제 은행으로부터 미화 45억 달러 규모의 자금이 조달됐다. 바클레이즈 은행(Barclays Bank PLC), 도이체방크(Deutsche Bank AG) 및 스탠다드차타드 은행 (Standard Chartered Bank)은 거래에 대한 최초 주선기관(Original Mandated Lead Arranger) 및 주간사(Bookrunner) 역할을 맡았다. 바클레이즈 은행, DBS 은행, 도이체방크, MUFG 은행 및 스탠다드차타드 은행은 이 거래에 대한 주선기관(Mandated Lead Arranger) 및 주간사 역할을 했다. 또한 BNP 파리바(BNP Paribas), 씨티은행, Emirates NBD Bank, First Abu Dhabi Bank, ING 은행, Intesa Sanpaolo S.p.A, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation 및 Qatar National Bank가 거래를 위한 주선기관 역할을 했다.

바클레이즈 은행 및 도이체방크는 BidCo의 M&A 고문 역할을 했으며, 스탠다드차타드 은행은 구조화 고문(Structuring Advisor)을 맡았다. 또한, ICICI Securities와 도이체방크는 Ambuja Cements 및 ACC에 대한 BidCo의 공개 제안에서 머천트 뱅커(merchant bankers) 역할을 했다.

Cyril Amarchand Mangaldas와 Latham and Watkins LLP는 BidCo의 M&A 상담을 맡았다. Cyril Amarchand Mangaldas와 Latham and Watkins LLP는 또한 Allen & Overy LLP와의 자금 조달을 위해 BidCo의 법률 상담을 맡았으며, Talwar Thakore and Associates는 대출기관에 대한 법률 상담을 제공했다.

