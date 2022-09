CGTN "중국, 세계 경제 회복 촉진하고자 구체적인 행동에 나서"

(베이징 2022년 9월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 중국은 최근 막을 내린 상하이 협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO) 사마르칸트 정상회의에서 무역과 투자, 기반시설 및 공급망 안정성 유지 같은 영역에서 실용적인 협력을 심화하기 위해 전 세계 다른 국가와 협력할 준비가 됐다고 밝혔다.

중국은 이와 관련해서 이미 노력하고 있다. 19일 중국 동부 저장성의 성도 항저우에서 회복력 있고 안정적인 산업·공급망 국제포럼(International Forum on Resilient and Stable Industrial and Supply Chains)이 개최됐다.

저장성 정부에 따르면, 이 포럼은 국제 산업 관계자들이 교류와 협력을 촉진할 플랫폼으로써, 경험의 공유를 도모하고, 광범위한 합의를 구축함으로써 전 세계 산업망 및 공급망의 회복 탄력성과 안정성을 개선하는 것을 목표로 한다.

세계 경제 촉진을 위한 중요한 보장

중국은 산업망과 공급망의 회복 탄력성과 안정성을 유지하는 일을 매우 중요하게 여기고 있으며, 국제 사회가 힘을 모아 국제적인 산업망 및 공급망을 구축해야 한다고 여러 차례 촉구한 바 있다.

시진핑 중국 국가주석은 포럼에 보낸 축하 서한에서 국제 산업망 및 공급망의 회복 탄력성과 안정성을 유지하는 것은 세계 경제 발전을 촉진하기 위한 중요한 보장이자, 전 세계인의 공통 관심사라고 강조했다.

시 주석은 "중국은 산업망과 공급망이 본질적으로 공공재라는 사실을 확고하게 보장하고, 산업망과 공급망의 보안과 안정성을 지킬 것"이라며 "또한, 산업망과 공급망에 대한 국제 협력을 심화하기 위해 구체적으로 행동하고, 모든 국가의 국민이 발전의 결실을 공유할 수 있도록 할 것"이라고 설명했다.

중국, 더 많이 노력할 준비 마쳐

중국 공업신식화부(Ministry of Industry and Information Technology, MIIT)에 따르면, 중국은 올 전반기에 원활한 산업망 및 공급망 유지를 위해 각고의 노력을 기울였다고 한다. 또한, 공장 활동이 중단되고, 전염병으로 인해 일부 지역에서 물류 병목 현상이 발생함에 따라, 산업 경제의 회복 동력을 강화했다고 한다.

이와 같은 노력 덕분에, 중국의 산업 경제는 회복 성장세를 유지했다. MIIT에 따르면, 올 1~7월에 특정 규모 이상 기업의 부가가치는 전년 대비 3.5% 증가했다고 한다.

시 주석은 포럼에 보낸 서한에서 "중국은 최신 과학기술 혁명 및 산업 변혁으로 인한 새로운 기회를 잡는 한편, 안전하고 안정적이며 원활하고 효율적이며 개방적이고 포용적이며 상호 유익한 국제적인 산업망 및 공급망 시스템을 구축하기 위해 다른 국가와 협력할 의향이 있다"고 설명했다.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-19/Xi-sends-congratulatory-letter-to-forum-on-industrial-supply-chains-1dse5hIiRIQ/index.html