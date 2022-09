제5회 CIIE, 전 세계 참가자에게 문을 열 준비 마쳐

상하이, 2022년 9월 18일 /PRNewswire/ -- 국제 조달, 투자 촉진, 문화 교류 및 개방 협력을 위한 주요 플랫폼 역할을 하는 중국국제수입박람회(China International Import Expo, CIIE)가 4년 연속으로 개최되면서, 경제 세계화 및 다자간 무역 시스템에 대한 국제적 공익을 널리 인정받고 있다.

More than 1,500 new products, technologies and services were featured during the past four editions of the China International Import Expo, while the value of the intended deals reached during these events totaled $270 billion.