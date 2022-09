진스크립트, Best Cell & Gene Therapy Supplier Award 수상

-- 진스크립트 프로바이오, Best Biologics CMO Awards: Upstream Processing and Analytical Services 부문에서 수상

(싱가포르 2022년 9월 16일 PRNewswire=연합뉴스) 진스크립트 바이오테크(진스크립트, 증권코드: 1548.HK)와 진스크립트 프로바이오(GenScriptProBio)(진스크립트 그룹의 세계적인 원스톱 CDMO)가 Asia-Pacific Cell & Gene Therapy Excellence Awards(ACGTEA)에서 Best Cell & Gene Therapy Supplier Award - Gene Editing을 수상하고, Asia Pacific Biologics CMO & CDMO Excellence Awards (APBCEA) 2022에서 Best Biologics CMO Awards: Upstream Processing and Analytical Services를 수상하는 등 3개 부문에서 상을 받았다. 진스크립트가 아시아태평양 지역에서 이들 상을 받은 것은 이번이 처음이다.



진스크립트 아시아태평양 상무이사 Dr. Leo Li가 ACGTEA 시상식에서 'Best Cell & Gene Therapy Supplier Award'를 받는 모습

시상식에서 Dr. Leo Li는 "세포 및 유전자 치료는 혁신의 선두를 달리고, 중증 질환 환자와 희귀질환 환자에게 희망을 주는 게임 체인저"라며 "자사는 게놈 편집 분야에서 광범위한 경험과 성숙하고 독자적인 기술을 바탕으로, 표적 파악을 지원하고 확인 단계를 주도할 최고의 유전자 편집 서비스를 제공하는 데 전념하고 있다"고 말했다. 이어 그는 "이 상은 전 세계 파트너에게 유전자 편집 서비스를 제공하고자 지난 20년 동안 자사가 구축한 연구개발(R&D) 투자와 경험에 대한 확실한 증거"라면서 "심사위원단 및 동종업계 기업으로부터 자사의 노력이 인정받은 것을 기쁘게 생각하며, 앞으로도 우수성을 향한 노력을 이어갈 것"이라고 설명했다.



진스크립트 프로바이오 사업 개발 이사 Dr. Sharon Du가 APBCEA 시상식에서 'Best Biologics CMO Awards: Upstream Processing & Analytical Services'를 받는 모습

ACGTEA 2022와 APBCEA 2022는 높은 속도, 절감된 비용 및 우수한 품질로 바이오 제조와 바이오로직스 제조 우수성을 촉진하는 뛰어난 바이오가공 전문가, CMO 및 CDMO 기업 및 기술에 수여된다. 올해 진스크립트와 진스크립트 프로바이오는 3개 부문에서 상을 받았다.

진스크립트 프로바이오 아시아태평양 지역 사업 개발 이사 Dr. Sharon Du는 "아시아태평양 지역의 고객 및 업계 동료로부터 업스트림 가공과 분석 서비스 분야의 주요 바이오로직스 CMO 서비스 파트너로 인정받은 것을 영광으로 생각한다"라며, "이 상을 통해 신약 개발, 차세대 백신 및 치료제 속도를 높이는 최고의 솔루션 및 서비스 공급업체라는 국제적인 입지를 유지하기 위한 자사의 끊임없는 노력과 헌신을 인정받았다"고 말했다. 이어 그는 "자사는 업스트림 가공과 분석 서비스 외에 다운스트림 가공 개발 서비스도 제공하며, 이를 바탕으로 원스톱 솔루션을 고객에게 제공한다"면서 "앞으로도 기술 플랫폼과 전문지식을 활용함으로써 자사 고객과 파트너에게 최고의 솔루션을 제공할 것"이라고 덧붙였다.

진스크립트 바이오테크

진스크립트 바이오테크(GenScript Biotech Corporation)(증권 코드: 1548.HK)는 생명과학 연구개발 및 제조 분야의 세계 선도적인 기술 및 서비스 제공사다. 진스크립트 바이오테크는 견고한 유전자 합성 기술을 바탕으로 생명과학 서비스 및 제품 플랫폼, 바이오의약품 위탁 생산 및 개발(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) 플랫폼, 세계적인 세포 치료제 플랫폼, 산업용 합성 바이오의약품 플랫폼, 총 네 개의 주요 플랫폼을 운영한다.

진스크립트 바이오테크는 2002년 미국 뉴저지주에서 설립됐고, 2015년에 홍콩증권거래소에 상장됐다. 회사는 전 세계 100개가 넘는 국가와 지역에서 사업을 운영하고 있으며, 미국, 중국, 홍콩, 일본, 싱가포르, 네덜란드 및 아일랜드에 법인체를 두고 있다. 진스크립트 바이오테크는 100,000명이 넘는 고객을 위해 편리하고 믿을 수 있는 최고의 서비스 및 제품을 제공한다.

2021년 12월 31일 기준으로, 진스크립트 바이오테크의 전 세계 직원 수는 5천200명이 넘으며, 그중 40% 이상이 석사학위 또는 박사학위 보유자다. 그뿐만 아니라, 진스크립트 바이오테크는 160건 이상의 특허, 670건 이상의 특허 출원 및 수많은 영업 비밀을 을 포함해 다수의 지식재산권을 보유하고 있다.

진스크립트 바이오테크는 "생명공학을 통해 사람과 자연을 더욱 건강하게 한다(making people and nature healthier through biotechnology)"라는 기업 사명을 바탕으로, 세계에서 가장 신뢰받는 생명공학 기업이 되고자 노력한다. 2021년 12월 31일 기준으로, 진스크립트 바이오테크의 서비스 및 제품을 인용한 학술 논문은 전 세계적으로 6만5천600건에 달한다.

추가 정보는 회사 공식 웹사이트 https://www.genscript.com을 참조한다.

진스크립트 프로바이오

진스크립트 프로바이오는 진스크립트 바이오테크 그룹의 CDMO 서비스를 제공하는 자회사로, 2019년 공식 출범하였으며 2022년에 한국 법인을 설립하였다. 진스크립트 프로바이오는 고객사의 의약품 개발 가속화를 돕기 위한 항체의약품, 유전자 및 세포치료제 개발을 위한 전략, 전문 솔루션 및 효율적인 공정을 통한 의약품 개발부터 상업화까지의 포괄적인 서비스를 제공하고 있다.

진스크립트 프로바이오의 총체적인 세포 및 유전자 치료 솔루션은 임상 제조와 상업 제조뿐만 아니라 IND 제출을 위한 혈장과 바이러스 CMC까지도 포함한다.

바이오로직스 발견과 개발을 위한 진스크립트 프로바이오의 혁신 솔루션에는 치료 항체 발견, 항체 공학 및 항체 특성화 등이 있다. 진스크립트 프로바이오는 바이오로직스 개발 서비스 분야에서 안정적인 세포 라인 개발, 숙주 세포 허가, 공정 개발, 분석 개발 및 임상 제조를 포함하는 DNA-GMP 소재 플랫폼을 구축하고, 항체와 단백질 의약품에 대한 증가하는 수요를 충족시킬 유가 및 살포 공정을 제공한다. 진스크립트 프로바이오는 FDA, EMA 및 NMPA 규제 요건을 충족시키는 GMP 역량을 확립했다.

진스크립트 프로바이오는 "협력을 통한 혁신(Innovation through Collaboration)"이라는 사명을 위해 신약 개발부터 상용화 단계까지 바이오 의약품 개발을 위한 일정표를 단축하고, 연구개발(R&D) 비용을 크게 낮추며, 더 건강한 미래를 만들도록 고객을 지원하는 데 전념한다.

https://www.genscriptprobio.com/

