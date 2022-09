파라마운트+, 강력한 글로벌 독점 오리지널 이탈리아 시리즈 및 영화를 결합하여 타의 추종을 불허하는 서비스를 제공하며 이탈리아에 상륙

파라마운트+와 해리슨 포드, 제시카 차스테인, 헬렌 미렌, 실베스터 스탤론, 마일즈 텔러 등의 글로벌 스타들과 함께 있는 이탈리아 스타들 중 로베르토 베니니, 엘로디, 그레타 스카라노, 카를로 베르도네

이탈리아에 대한 파라마운트 글로벌의 오래된 약속은 오리지널 콘텐츠 라인업을 통해 현지 콘텐츠와 인재들에게 서비스 투자를 진행하면서 파라마운트+와 함께 계속된다

로마의 상징적인 치네치타 스튜디오에서 독점적으로 진행된 블루 카펫 행사에서 파라마운트+는 새로운 이탈리아 오리지널 시리즈를 포함한 전체 콘텐츠 리스트를 공개했다

밀라노, 2022년 9월 18일 /PRNewswire/ -- 파라마운트(Paramount, NASDAQ: PARA, PARAA)의 글로벌 스트리밍 서비스인 파라마운트+(Paramount+)는 9월 15일 내일 이탈리아에서 8,000시간 이상의 엔터테인먼트를 제공하는 서비스를 런칭한다.

파라마운트 글로벌은 9월 14일 오늘 파라마운트+의 이탈리아 론칭을 기념하기 위해 로마의 상징적인 치네치타 스튜디오(Cinecittà Studios)에서 블루 카펫을 펼치고 인기 배우들이 참여하는 행사를 진행했다. 행사 이후, 파라마운트+는 가장 유명한 배우들과 가장 매력적인 이야기를 특징으로 하는 콘텐츠 리스트를 공개했다. 파라마운트+와 해리슨 포드(Harrison Ford), 제시카 차스테인(Jessica Chastain), 헬렌 미렌(Helen Mirren), 실베스터 스탤론(Sylvester Stallone), 마일즈 텔러(Miles Teller) 등의 글로벌 스타와 함께 있는 이탈리아 스타들 중 로베르토 베니니(Roberto Benigni), 엘로디(Elodie), 그레타 스카라노(Greta Scarano), 카를로 베르도네(Carlo Verdone)가 참여했다.

스트리밍 서비스인 파라마운트+는 코미디 센트럴(Comedy Central), MTV, 니켈로디언(Nickelodeon), 파라마운트 픽쳐스(Paramount Pictures), 쇼타임®(SHOWTIME®), 스미스소니언 채널™(Smithsonian Channel™)을 포함하여 세계적으로 유명한 파라마운트 브랜드 및 제작 스튜디오에서 제작한 온 가족을 위한 새롭고 독점적인 파라마운트+ 오리지널, 히트 쇼, 인기 영화 등 광범위한 리스트를 통해 최고의 국제 독점 타이틀 및 현지 콘텐츠를 제공한다.

이탈리아 파라마운트+에서 제공될 글로벌 시리즈로는 오스카®(Oscar®) 수상자인 앨버트 S. 루디(Albert S. Ruddy) 제작자의 '대부(The Godfather)' 제작과 관련하여 이전에 볼 수 없었던 특별한 경험을 바탕으로 한 THE OFFER, 인간 진화의 전환점에서 지구에 도착한 새로운 외계인의 이야기를 담은 지구에 떨어진 사나이(THE MAN WHO FELL TO EARTH), 실베스터 스탤론이 교도소에서 25년간의 복역을 마치고 출소하여 상사로부터 무자비하게 쫓겨나 오클라호마주 털사에 가게를 연 드와이트 '장군' 만프레디의 역할을 맡은 TULSA KING 등이 있다.

또한 파라마운트+는 2022년 이탈리아에서 서비스를 제공할 예정인 '탑건: 매버릭(Top Gun: Maverick)'을 포함하여 극장 및 홈 엔터테인먼트 작품의 개봉에 이어 엄선된 새로운 블록버스터 영화를 제공하는 서비스가 될 것이다.

파라마운트+는 타의 추종을 불허하는 이탈리아 오리지널 라인업을 통해 현지 콘텐츠와 인재들에게 투자하고 있다. 이러한 오리지널 콘텐츠로는 새롭게 발표된, 사랑에 대한 가장 유명한 텍스트를 읽는 몰입형 프로그램이자 오스카® 수상자인 이탈리아 스타 로베르토 베니니가 호스트로 참여하는 FRANCESCO IL CANTICO, 사랑받는 이탈리아 코미디언이자 배우인 카를로 베르도네가 그의 생애에서 큰 기대를 받고 있는 이 시리즈의 감독이자 주연을 맡은 VITA DA CARLO의 새로운 시즌, 카를로 보니니(Carlo Bonini)와 줄리아노 포스치니(Giuliano Foschini)의 포자 마피아에 대한 새로운 조사 내용을 바탕으로 하고 엘로디가 처음으로 배우로 데뷔한 영화인 TI MANGIO IL CUORE, CIRCEO, MISS FALLACI, QUATTORDICI GIORNI, CORPO LIBERO, EX ON THE BEACH, ARE YOU THE ONE? 등이 있다. '비비스와 버트헤드(Beavis and Butt-Head)'와 '사우스 파크(South Park)'의 최근 에피소드와 같은 애니메이션 시리즈 역시 현지 성우가 녹음하여 이탈리아의 분위기를 더할 계획이다. 자막이 있는 콘텐츠로는 1970년대 후반에 경력을 시작한 국제적인 슈퍼스타인 미겔 보세(Miguel Bosé)의 놀라운 삶에 대한 이야기를 담아 6개의 에피소드로 구성된 시리즈인 BOSÉ 등 이전에 발표되었던 자막 포함 오리지널 콘텐츠도 포함될 예정이다.

"오늘밤, 우리는 할리우드와 이탈리아의 스토리텔링 및 창의성을 완벽하게 결합한 파라마운트+의 데뷔를 축하하고 있습니다. 이탈리아는 수년간 파라마운트의 보금자리가 되어 왔고, 이제 파라마운트+에서 최고의 이탈리아 및 글로벌 영화와 시리즈를 제공합니다."라고 파라마운트 스트리밍 부문의 회장이자 CEO인 톰 라이언(Tom Ryan)이 블루 카펫 행사 프레젠테이션 도중 전했다.

"우리는 실베스터 스탤론, '스폰지밥(SpongeBob)', '스타트렉(Star Trek)', '사우스 파크', 엘로디와 베르도네와 같은 뛰어난 이탈리아 스타들을 한곳에서 만나볼 수 있는 유일한 스트리밍 서비스입니다."라고 파라마운트+의 수석 부사장이자 국제 총괄 관리자인 마르코 노빌리(Marco Nobili)가 이벤트 프레젠테이션에서 말했다. 이어 "유명한 할리우드 스튜디오에서 국제적인 프로덕션 허브에 이르기까지 100년 이상의 스토리텔링 경험을 보유한 파라마운트는 모두를 위한 훌륭한 엔터테인먼트를 만드는 방법을 알고 있습니다."라고 덧붙였다.

탄탄한 콘텐츠 파이프라인

타의 추종을 불허하는 이탈리아 콘텐츠 리스트

2025년까지 150개의 국제적인 오리지널 콘텐츠를 승인하겠다는 계획의 일환으로, 파라마운트+는 할리우드를 이탈리아에 가져오고 있고 이탈리아 시청자들은 다음과 같은 현지 제작 콘텐츠를 포함하여 다양한 엔터테인먼트를 발견할 수 있을 것이다.

FRANCESCO IL CANTICO는 오스카® 수상자인 이탈리아 스타 로베르토 베니니가 호스트로 참여하고, VITA DA CARLO의 새로운 시즌은 카를로 베르도네가 참여하고 파라마운트+에서 처음으로 제작하는 프로그램으로, 길거리에서 셀카를 찍고 휴게소에서 사인을 하는 등 대중들에게 자신을 절대 부정하지 않는 한 남자의 소탈한 사생활을 보여주는 이번 시리즈에서 감독이자 주연으로 1인 2역을 소화한다.

CIRCEO 시리즈는 파라마운트의 국제 스튜디오 사업부인 VIS, 파라마운트+, RAI 픽션(RAI Fiction)과 협력하여 카틀레야(Cattleya)에서 제작한다. 이 시리즈는 이탈리아 사회를 영원히 바꿔놓은 1975년 악명 높은 사건을 둘러싼 사건들에 대한 이야기이다.

QUATTORDICI GIORNI 는 이반 코트로네오(Ivan Cotroneo)가 각본을 쓰고 감독한 파라마운트+ 오리지널 이탈리아 콘텐츠로, 이번 달 말에 플랫폼에서 공개된다. 2주 동안 강제로 격리하게 된 커플에 대한 이야기이다.

CORPO LIBERO 는 인디고 필름(Indigo Film) 및 네트워크 무비(Network Movie)가 RAI 픽션 및 파라마운트+와 협력하고 올쓰리미디어 인터내셔널(All3Media International Limited)과 함께 ZDFneo와 공동 제작한 시리즈로, 10월 말에 공개될 예정이다. 일라리아 베르나르디니(Ilaria Bernardini)의 소설을 바탕으로 치아라 바지니(Chiara Barzini), 루도비카 람폴디(Ludovica Rampoldi), 지오르다나 마리(Giordana Mari)가 시나리오를 쓴 이 작품은 체조의 세계에서 벌어지는 흥미진진한 십대 드라마 스릴러이다.

TI MANGIO IL CUORE는 카를로 보니니와 줄리아노 포스치니의 이탈리아 포자 마피아에 대한 새로운 조사 내용을 바탕으로 한 영화로, 엘로디가 가문의 적의 상속자와 사랑에 빠지는 현지 마피아 두목의 아내 마리레나 역할을 맡아 처음으로 배우로 데뷔하는 작품이다. 79번째 베니스 국제 영화제에서 열렬한 찬사를 받은 이 영화는 2022년 9월 극장에서 개봉하고, 2023년 1월까지 파라마운트+에서만 독점적으로 스트리밍될 예정이다.

2023년 개봉을 앞둔 MISS FALLACI 는 역대 가장 논란이 많은 이탈리아인 중 한 명이자 국제 저널리즘의 아이콘인 오리아나 팔라치(Oriana Fallaci)의 실제 이야기를 자세하게 소개하는 파라마운트+ 오리지널 시리즈이다.

TV 시리즈 BOSÉ 는 독특하고 인지도 높은 미겔 보세라는 아티스트의 놀라운 삶을 그린다. 6개의 에피소드로 구성된 시리즈는 1970년대 후반에 시작된 이 싱어송라이터의 커리어의 다양한 부분을 시청자에게 소개하며 영감, 작곡, 가장 유명한 일부 녹음 작업에 대한 비하인드 스토리와 함께 이러한 성공이 그의 개인적인 삶에 어떤 영향을 미쳤는지를 보여준다. 이 시리즈는 알려지지 않은 비밀을 공개하고, 미겔의 친구 관계를 보여주며, 미겔과 그의 부모와의 특별한 관계를 보여줄 것이다.

대본이 없는 현지 콘텐츠로는 세실리아 로드리게즈(Cecilia Rodriguez)와 이그나지오 모서(Ignazio Moser)가 호스트로 참여하는 MTV의 EX ON THE BEACH의 새로운 시즌과 MTV의 상징적인 데이팅 쇼인 ARE YOU THE ONE?의 첫 이탈리아 버전 등이 있다.

이탈리아 감성을 담은 성인 애니메이션

파라마운트+는 1990년대 가장 상징적인 애니메이션 듀오 중 하나인비비스와 버트헤드를 BEAVIS AND BUTT-HEAD DO THE UNIVERSE에서 다시 소개할 예정이다. 이 영화는 엄밀히 따지자면 2세기에 걸친 이야기로서, 지금까지 제작된 멍청한 공상 과학 영화 중 가장 멍청한 영화이다. 이 파란만장한 이야기는 비비스와 버트헤드가 1998년 소년 법원 판사로부터 '창의적인 판결'을 받은 후 우주 캠프에 도착하면서 시작된다. 임무를 망친 후, 이들은 우주에서 죽을 위기에 처하게 되고 블랙홀에 들어간 후 2022년 지구에 다시 나타나 전혀 다른 세상을 마주하게 된다.

이 애니메이션은 이탈리아 스탠드업 코미디언이자 코미디 작가인 에도아르도 페라리오(Edoardo Ferrario) 및 루카 라벤나(Luca Ravenna)가 더빙한다.

사우스 파크: 스트리밍 전쟁(SOUTH PARK THE STREAMING WARS)은 큰 갈등이 전개되고 사우스 파크의 존재를 위협하는 상황에서 카트맨이 정신력 싸움에서 엄마와 다투는 이야기를 담았고 사우스 파크: 스트리밍 전쟁 - 2부에서는 가뭄으로 인해 사우스 파크 마을에 재앙이 발생하기 직전의 상황을 담았다.

이 애니메이션에는 음악 그룹 Pinguini Tattici Nucleari의 멤버인 리카르도 자노티(Riccardo Zanotti)와 엘리오 비피(Elio Biffi)가 일부 캐릭터의 목소리로 출연할 예정이다. 리카르도는 첫 번째 에피소드에서 기상캐스터 목소리를, 두 번째 에피소드에서 영화배우 기네스 펠트로(Gwyneth Paltrow) 목소리를 연기하고, 엘리오는 1편에서 가이드, 2편에서 코미디언 래리 데이비드(Larry David)의 목소리를 연기한다.

파라마운트+ 오리지널

파라마운트+ 오리지널 타이틀로는 실베스터 스탤론이 교도소에서 25년간의 복역을 마치고 출소하여 상사로부터 무자비하게 쫓겨나 오클라호마주 털사에 가게를 연 뉴욕 마피아 카포로 출연하는 털사 킹, 오스카® 수상 프로듀서 앨버트 S. 루디(Albert S. Ruddy)의 이전에는 본 적이 없는 놀라운 '대부' 제작 경험을 바탕으로 한 한정 시리즈이자 마일즈 텔러(Miles Teller), 매튜 구드(Matthew Goode), 주노 템플(Juno Temple)이 출연하는 THE OFFER, 큰 기대를 한몸에 받은 테일러 쉐리던(Taylor Sheridan)의 '옐로우스톤(Yellowstone)' 속편으로, 더튼 가족이 아직 야생의 모습이 남아 있는 아메리카 최후의 보루를 향해 그레이트플레인스를 가로질러 서부로 여행을 떠나는 모습을 담은 1883, 쉐리던의 또 다른 작품으로, 헬렌 미렌(Helen Mirren)과 해리슨 포드(Harrison Ford)가 출연하여 '옐로우스톤'의 오리지널 스토리를 담아 새로운 세대의 더튼 가족을 소개하고 20세기 초반을 탐험하는 다음 에피소드인 1923, 상징적인 XboX 프랜차이즈를 바탕으로 인간과 커버넌트라고 알려진 외계 위협 생명체 간의 전설적인 26세기 갈등을 극화한 드라마 시리즈 HALO 등이 있다.

또한 파라마운트+는 이탈리아의 '스타 트렉'팬을 위한 콘텐츠를 제공한다. 파라마운트+는 새로운 세계와 생명체를 발견하는 임무를 수행하는 스타플릿의 여정과 모든 외계인을 진정으로 이해하기 위해서는 자신을 먼저 이해해야 한다는 스타플릿의 한 장교의 이야기를 담은 스타 트렉: 디스커버리(STAR TREK: DISCOVERY)와 크리스토퍼 파이크 선장이 USS 엔터프라이즈의 지휘를 맡았던 시간을 바탕으로 한 스타 트렉: 스트레인지 뉴 월드(STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS)를 제공한다. 이 시리즈에는 앤슨 마운트(Anson Mount)가 크리스토퍼 파이크 선장을, 레베카 로미즌(Rebecca Romijn)이 넘버 원을, 이선 펙(Ethan Peck)이 과학 장교 스팍을 연기한, 팬들이 가장 좋아하는 스타 트렉: 디스커버리의 두 시즌이 포함된다. 이 시리즈는 커크 선장이 USS 엔터프라이즈에 합류하기 전 은하계 주변의 새로운 세계를 탐험하는 파이크 선장, 과학 장교 스팍, 넘버 원에 대한 수년간의 이야기를 담는다.

쇼타임®의 독점적인 하이라이트로는 1980년대의 상징적인 영화를 현대적으로 재해석한 아메리칸 지골로(AMERICAN GIGOLO), 실리콘밸리에서 가장 성공적이고 파괴적인 유니콘 기업 중 한 곳인 우버(Uber)의 이야기를 들려주는 슈퍼 펌프드: 우버 전쟁(SUPER PUMPED: THE BATTLE FOR UBER), 동명의 소설이자 유명 영화를 바탕으로 인간 진화의 전환점에서 지구에 도착한 외계인의 이야기를 담은 지구에 떨어진 사나이(THE MAN WHO FELL TO EARTH) 등이 있다.

이러한 작품들은 다양한 국제 시장의 독립 제작 회사와 협력하여 VIS가 제작한 자막이 있는 프리미엄 인터내셔널 파라마운트+오리지널 콘텐츠와 함께 제공될 것이다. 이전에 발표된 바 있는 자막이 있는 오리지널 콘텐츠로는 영국의 섹시 비스트(SEXY BEAST)와 모스크바의 신사(A GENTLEMAN IN MOSCOW), 라틴아메리카와 스페인의 BOSÉ, 멕시코의 SINALOA'S FIRST LADY와 ONE MUST DIE, 프랑스의 MASK: MARIE ANTOINETTE SERIAL KILLER, 독일의 A THIN LINE, THE SHEIKH(DER SCHEICH)와 SIMON BECKETT'S CHEMISTRY OF DEATH가 있다.

파라마운트+ 어린이 및 가족

어린이와 가족을 위한 다양한 콘텐츠도 제공된다. 배우 미란다 코스그로브(Miranda Cosgrove)가 칼리 셰이(Carly Shay) 역할을 다시 맡아 그녀와 친구들이 20대의 일과 사랑, 그리고 가족에 대해 탐색하는 아이칼리(ICARLY) 시리즈를 다시 만나볼 수 있을 뿐만 아니라 세상에 자신의 대단함을 끊임없이 증명하고자 하는 욕구를 지닌 6학년 아이에 대한 애니메이션 시리즈인 BIG NATE, 아기천사 러그래츠(RUGRT)의 리부트, 역사적인 니켈로디언 애니메이션 시리즈를 바탕으로 실사와 애니메이션이 혼합된 새로운 믹스 미디어 시리즈인 THEFAIRLY ODDPARENTS: ANCORA PIÙ FANTA가 제공된다.

파라마운트+는 에미상® 수상자이자 '트롤헌터(Trollhunters)'와 '닌자고(Ninjago)'를 제작한 케빈 헤이그만(Kevin Hageman)과 댄 헤이그만(Dan Hageman)이 제작한 CG 애니메이션 시리즈인 스타 트렉: 프로디지(STAR TREK: PRODIGY)를 제공한다. 이 시리즈는 젊은 시청자들을 겨냥한 첫 '스타 트렉' 시리즈로, 더 나은 미래를 찾기 위해 은하계를 탐험하면서 함께 협력하는 방법을 찾아야 하는 오합지졸 젊은 외계인들의 이야기를 담았다. '스타 트렉' 프랜차이즈 역사상 처음으로, 이 6명의 젊은 방랑자들은 자신들이 탄 우주선에 대해서 아무것도 알지 못하지만 함께 여러 모험을 떠나면서 스타플릿과 스타플릿이 가진 이상에 대해 알게 된다.

파라마운트+는 또한 '스폰지밥 네모바지(SpongeBob SquarePants)'와 '퍼피 구조대(PAW Patrol)' 등 가장 많은 사랑을 받은 어린이 및 가족 프랜차이즈 라이브러리도 제공한다.

블록버스터 영화

'탑건: 매버릭' 및 '스크림 5(Scream 5)'와 같이 새롭게 출시된 영화 외에도 파라마운트+는 플랫폼에서 '그리스(Grease)', '대부', '스타 트렉' 프랜차이즈, '트랜스포머(Transformers)' 등의 다양한 작품을 선보인다.

지금 바로 스트리밍

이탈리아에서 파라마운트+는 온라인(https://paramountplus.it/), 모바일 디바이스, 그리고 애플, 아마존, 구글, 삼성 등 다양한 커넥티드 TV 디바이스를 통해 이용할 수 있다. 사용자는 7일간의 무료 체험 후 €7.99의 금액으로 구독하거나 €79.90의 금액으로 연간 구독권을 이용할 수 있다. 처음 10일(9월 15일~25일) 동안 사용자는 paramountplus.it에서 7일간의 무료 체험과 함께 €4.99의 금액으로 서비스에 액세스할 수 있는 특별 프로모션 혜택을 누릴 수 있다.

파라마운트+는 또한 새로운 다년간 유통 계약의 일환으로 스카이(Sky) 플랫폼에서도 론칭할 예정이다. 스카이 시네마(Sky Cinema)를 이용하는 스카이 구독자들은 이번 계약을 통해 9월 23일 추가 비용 없이 파라마운트+ 콘텐츠를 이용할 수 있으며 파라마운트+ 독립 실행형 앱 또한 Sky Q와 스카이 글래스(Sky Glass)에서 론칭될 예정이다.

파라마운트+ 소개

파라마운트+(Paramount+)는 모든 연령대의 시청자를 위한 다양한 프리미엄 엔터테인먼트를 제공하는 파라마운트(Paramount)의 글로벌 디지털 구독 동영상 스트리밍 서비스입니다. 세계적인 스트리밍 서비스는 쇼타임®(SHOWTIME®), BET, CBS, 코미디 센트럴(Comedy Central), MTV, 니켈로디언(Nickelodeon), 파라마운트 픽쳐스(Paramount Pictures), 스미스소니언 채널™(Smithsonian Channel™)을 포함하여 세계적으로 유명한 브랜드 및 프로덕션 스튜디오에서 제작한 모든 장르의 오리지널 시리즈, 히트 쇼, 인기 영화의 광범위한 라이브러리와 함께 최고의 로컬 콘텐츠를 탄탄하게 제공하고 있습니다. 이 서비스는 현재 미국, 캐나다, 라틴아메리카, 카리브해, 호주, 이탈리아, 한국에서 제공되고 있습니다.

파라마운트+에 대한 보다 자세한 정보는 www.paramountplus.com에서 확인할 수 있습니다.

