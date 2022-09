새 조사 결과, 세계 무대에서 아시아 리더 비중 여전히 격차 보여

-- 이 보고서는 대나무 천장을 깨는 데 필요한 개별적인 행동과 구조적인 변화를 파악하기 위해 2017년 데이터를 다시 살펴

(싱가포르 2022년 9월 15일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 최고의 간부 교육 제공업체 Center for Creative Leadership[ https://www.ccl.org/ ](CCL)이 2018년에 조사한 'Global Asian Leader: From Asia, For The World[ https://www.ccl.org/articles/research-reports/the-global-asian-leader-from-local-star-to-global-cxo/ ]'[1]의 연장선에서 작성한 신규 보고서 'The Global Asian Leader: From Local Star to Global CXO'를 발표했다. 이 보고서는 75명의 리더를 인터뷰하고, 팬데믹과 증가하는 국수주의 같은 대세의 영향을 평가하는 한편, 지난 5년 동안 아시아 리더의 성장세를 저해한 요인들을 파악했다.

아시아가 '세계의 중심'이 됐음에도 대나무 천장은 여전하다

2023년 아시아 경제 개발국들은 세계적인 불확실성과 경제 불황 전망에도 불구하고 5.2%의 성장률을 달성할 전망[ https://www.adb.org/news/developing-asia-economies-set-grow-5-2-year-amid-global-uncertainty ]이다. 전 세계 기업은 사업 성장세를 유지하기 위해 '동양을 주목'할 경우가 점점 증가할 것이다. 그에 따라, 지역 확장을 도모하기 위해 사회와 문화적 규범의 미묘한 차이를 이해하는 아시아 리더가 필요하게 된다.

그러나 아시아 리더를 양성해야 하는 강력한 사업 사례에도 불구하고, 최고 경영진에서 아시아 리더의 비율은 2017년보다 감소했다. 2022년 200대 기업 중 미국에 본사가 위치한 기업의 경영진에서 아시아인의 비중은 5%에 불과했다. 이는 2017년 8%보다 감소한 수치다.

CCL 상무이사 겸 APAC 부사장 Elisa Mallis는 "지난 10년 동안 아시아 인재들은 여러 리더십 속성 부문에서 놀라운 발전을 이뤘다"라며, "그러나 최신 조사 결과, 지난 수년 사이 일류 다국적기업에서 아시아 리더의 비중이 감소하는 놀라운 경향이 나타났다"고 말했다. 그는 "기업이 거대한 지역 및 세계적인 도전을 극복하기 위해 더욱 대비하려면, 대나무 천장을 깨고, 세계의 아시아 리더십을 지원하는 것이 그 어느 때보다 중요하다"라고 설명했다.

세계적인 역할을 성공적으로 수행하도록 아시아 리더들을 준비시키다

문화적 하드와이어링을 극복하고, 세계적인 역할을 성공적으로 수행하고자, CCL은 아시아 리더들이 보여야 할 5가지 필수적인 특징으로 '용기, 호기심, 신뢰, 결정에 영향을 미칠 수 있는 능력, 전략적 사고'를 제시했다. 아시아 리더들은 지난 5년 동안 이 모든 영역에서 큰 진전을 이뤘다. 한 예로, 아시아 리더들이 눈에 띄게 개선한 영역 중 하나는 '전략적 사고' 부분이다. 이 항목은 2017년 3.74에서 이번에 3.82로 점수가 향상됐다.

아시아 리더가 지역이나 세계적 역할을 성공적으로 인수한 성공 사례가 몇몇 있기는 하지만, 기업은 구조적인 방식으로 아시아 리더의 개발을 확대하기 위한 결단력을 높여야 한다. 이 보고서는 다양한 리더십 파이프라인을 구축하는 데 필요한 조직 변동 외에 세계의 아시아 리더들에게 영감을 불어넣기 위한 5단계 시행 계획을 제시했다.

Swiss Re 지역 사장 겸 아시아 재보험 CEO Paul Murray는 "아시아의 사업은 역동적이고, 빠르며, 강렬하다"면서 "리더는 압박 속에서 결정을 내리는 연습을 쉬지 않아야 하며, 적응에 대비해야 한다"고 강조했다. 이어 그는 "이를 통해 전략적 사고, 용기, 자신감 및 위험 인식 간에 올바른 균형을 맞추고, 조직의 전진 방향을 설정할 수 있을 것"이라며, "아시아와 세계 무대에서 자사의 성장을 촉진하기 위해서는 이와 같은 속성이 매우 중요하다는 것을 알기 때문에, 리더에 대한 꾸준한 투자가 중요하다고 생각한다"라고 설명했다.

추가 정보 및 보고서 다운로드 링크[ https://www.ccl.org/articles/research-reports/the-global-asian-leader-from-asia-for-the-world/ ].

조사 방법

이번 조사는 2022년 2~6월에 50개 기업에서 총 75명의 지역 또는 글로벌 리더를 인터뷰했다. 이번 인터뷰는 2017년에 진행한 119건의 인터뷰에서 나온 데이터를 기반으로 한다. 여러 산업에서 인터뷰 대상자를 선정했다. 인터뷰 대상자의 75%가 비즈니스 부문을 담당했으며, 25%는 선임 HR 간부 부문을 담당하고 있었다. 또한, 보고서 인터뷰 대상자의 70%가 아시아 지역 출신이고, 이들 기업의 25%는 아시아에 본사를 두고 있었다.

Center for Creative Leadership 소개

Center for Creative Leadership(CCL)(R)은 리더십 개발을 위한 세계 최고 수준의 비영리 조직이다. CCL은 지난 50년 동안 포춘 1000대 기업 중 3분의 2 이상을 포함해 규모에 상관없이 전 세계 여러 조직과 협력했다. CCL은 광범위한 조사 및 모든 직급에서 수십만 명과 진행한 협력 작업을 바탕으로 첨단 솔루션을 제공한다. 더 자세한 내용은 웹사이트 ccl.org에서 확인할 수 있다.

[1] 2017년 수집 자료