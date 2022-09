힐코 글로벌, 독일의 중판 압연기 시설을 아시아 철강 생산업체에 매각

일리노이주 노스브룩, 2022년 9월 15일 /PRNewswire/ -- 미국에 본사를 둔 힐코 글로벌(Hilco Global)의 운영사인 암스테르담 기반 힐코 인더스트리얼 애퀴지션즈(Hilco Industrial Acquisitions, B.V.)는 오늘 독일 뒤스브루크-휘텐하임에 위치한 티센크루프(ThyssenKrupp)의 중판 압연기(Heavy Plate Rolling Mill) 시설의 모든 자산을 아시아 철강 생산업체에 매각한다고 발표했다. 이번 매각은 힐코 인더스트리얼 애퀴지션즈가 티센크루프 스틸 유럽으로부터 중판 압연기 공장을 처음 인수한 지 6개월 만에 이뤄진 것이다.

