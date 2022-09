NOVOSENSE, 멀티칩 제품 포트폴리오 출시

-- 산업 및 자동차 시장 활성화 도모

(상하이 2022년 9월 14일 PRNewswire=연합뉴스) IC 설계 회사인 NOVOSENSE Microelectronics(이하 NOVOSENSE)는 신에너지 차량, 산업, 소비자 가전 및 의료 분야에 사용되는 새로운 산업용 및 자동차 인증 칩 시리즈 6종을 새롭게 출시했다고 발표했다. 여기에는 절연 샘플링, 절연 드라이버, 게이트 드라이버, 비절연 고전압 하프 브리지 드라이버, 실리콘 마이크 컨디셔닝 칩 및 게이지 압력 센서 등이 포함된다.



NOVOSENSE가 구현한 자동차 전자 솔루션

1. 드라이버 IC:

단일 채널 절연 드라이버 NSi6801 시리즈

NSi6801 단일 채널 절연 드라이버는 옵토 커플러(Optocoupler) 입력과 호환된다. 이 드라이버는 기존 옵토 커플러 게이트 드라이버보다 우수한 성능과 긴 작동 수명이 특징이다. 이로 인해 전파 지연이 짧고 펄스 폭 왜곡이 적어, 고온 환경에서도 원활한 작동을 보장한다. 이 제품은 SiC, IGBT 및 MOSFET과 같은 파워소자를 구동하는 데 사용할 수 있다.

1세대 NSi6801 시리즈는 2021년 초에 공식 출시됐으며, 산업용 모터, 서보, 태양광 인버터, 에너지 저장 및 기타 분야에 적용됐다. 이 시리즈는 국제 수준을 능가하는 우수한 성능으로 시장에서 긍정적인 피드백을 받았으며, 고객으로부터 양산 주문도 받았다. 회사는 고객의 시스템 비용 절감 및 효율성 향상을 지원하기 위해 올 8월에 더욱 비용 효율적인 2세대 시리즈를 출시했다.

단일 채널 절연 게이트 드라이버 NSi66x1A/NSi6601M 시리즈

2022년에 출시된 NSi66x1A 및 NSi6601M 단일 채널 절연 게이트 드라이버는 자동차(AEC-Q100 표준) 및 산업 인증을 모두 갖춘 SiC, IGBT 및 MOSFET 구동에 적합하다. 두 제품 모두 신에너지 차량, A/C, 전력 공급 장치, 태양광 인버터 등에 널리 사용된다.

NSi66x1A는 일종의 스마트 드라이버로, 최대 10A의 원시 전류 및 싱크 전류를 제공한다. 또한, 기존 솔루션에 필수인 추가 완충 회로(Buffer circuit) 없이 고전력 장치를 직접 구동할 수 있다. 추가로, NSi66x1A에는 DESAT 과전류 보호, 소프트 턴오프 및 밀러(Miller) 클램프가 장착돼 있어 별도의 출력을 지원한다.

NSi6601M은 밀러 클램프 기능을 통합하고 있으며, 고주파, 고전압 및 고신뢰성 애플리케이션에 더 적합한 고절연 및 내전압 성능을 갖추고 있다.

비절연 고전압 하프 브리지 드라이버 NSD1624 시리즈

NSD1624는 최근 출시된 일련의 비절연 고전압 하프 브리지 드라이버 시리즈로, MOSFET/IGBT와 같은 전력 장치를 구동하는 데 사용할 수 있다.

NOVOSENSE는 절연 솔루션을 고전압 하프 브리지 드라이버에 혁신적으로 적용해 고전압 출력이 최대 1,200V DC 전압을 견딜 수 있도록 하면서, SW 핀이 높은 DV/DT 및 부압(Negative pressure) 피크 저항 요건을 충족할 수 있도록 한다. NSD1624는 고전압 하프 브리지, 풀 브리지 및 LLC 파워 토폴로지와 같은 고주파, 고전압 및 고신뢰성 애플리케이션에 널리 적용할 수 있다.

2. 절연 샘플링 IC:

절연 시그마-델타 변조기 NSi1303/NSi1305 시리즈

NOVOSENSE의 절연 시그마-델타 변조기 NSi1303 및 NSi1305 시리즈 IC는 오프셋 전압 및 온도 드리프트가 매우 낮고, 최대 150kV/us의 공통 모드 과도응답 내성(Common mode transient immunity) 및 5000Vrms의 UL1577 인증 절연 전압을 갖추고 있다. 이러한 기술은 복잡한 고전압 시스템의 전류 샘플링을 위한 산업 및 자동차 시장의 일반적인 애플리케이션에 적용할 수 있다. NSi1303은 내부 클록을 통합하고 있으며, 맨체스터 코딩(NSi1303Ex) 및 비코딩(NSi1303M/Dx) 버전이 모두 제공된다. 한편, NSi1305는 외부 클록의 하강 에지와 동기화하기 위해 데이터를 출력하므로, 고객의 다양한 타이밍 요건을 완벽하게 충족한다.

NSi1303은 10MHz 및 20MHz의 두 가지 옵션의 내부 클록이 있는 절연 시그마-델타 변조기다. 출력 데이터 스트림은 내부 클록과 동기화된다. NSi1303의 해당 선형 차동 입력 신호 범위는 ±50mV(전체 범위 ±64mV) 또는 ±250mV(전체 범위 ±320mV)다. ±50mV 입력 범위는 4.9K 차동 입력 임피던스에 해당하고, ±250mV 입력 범위는 22K 차동 입력 임피던스에 해당한다.

NSi1305는 출력 데이터가 외부 클록 하강 에지와 동기화되고, 주파수 범위는 5~21MHz인 절연 시그마-델타 변조기다. NSi1305의 해당 선형 차동 입력 신호 범위는 ±50mV(전체 범위 ±64mV) 또는 ±250mV(전체 범위 ±320mV)다. ±50mV 입력 범위는 4.9K 차동 입력 임피던스에 해당하고, ±250mV 입력 범위는 22K 차동 입력 임피던스에 해당한다.

3. 신호 체인 및 센서:

I2S 인터페이스 실리콘 마이크로폰 컨디셔닝 칩 NSC6364

NSC6364는 NOVOSENSE가 웨어러블 기기, 스마트 가전 및 사물 인터넷용으로 개발한 I2S 인터페이스 실리콘 마이크 컨디셔닝 칩이다. SNR은 특정 MEMS 변환기와 결합할 경우 63dB 이상에 도달할 수 있다. 또한, 절전 모드, 저전력 모드, 성능 모드의 3가지 전원 모드가 있어, 시스템의 상시 청취(Always Listening) 요구를 실시간으로 충족할 수 있다. 오디오 ADC 솔루션이 있는 기존 PDM 마이크와 비교했을 때, 이 제품은 음향 수집 채널의 시스템 비용과 전력 소비를 크게 줄일 수 있다.

NSC6364는 주로 저소음 입력 버퍼, 아날로그-디지털 변환기, 디지털 신호 프로세서, 인터페이스 회로, MEMS 바이어스 전압 생성 회로, OTP 튜닝 및 전원 제어 모듈로 구성된다. NSC6364는 BIAS 및 Gain 트리밍을 지원하며, 시장의 주류 MEMS 변환기와 함께 사용할 수 있다. 이 트리밍 회로는 최종 MEMS 마이크를 고객 요구 사항에 따라 +/- 1dB로 정밀하게 조정할 수 있다.

게이지 압력 센서 NSPGS5 시리즈

NOVOSENSE의 게이지 압력 센서 NSPGS5 시리즈는 CMOS 혼합 신호 컨디셔닝 칩을 채택해 MEMS 다이(Die) 출력을 증폭, 보정 및 보상한다. NSPGS5 시리즈는 -10kpa에서 +10kPa까지의 압력 신호를 사용자 지정 가능한 출력 범위(0-5V) 및 디지털 I2C 신호를 가진 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 또한, 내장된 MEMS 차압 다이는 고감도 단결정 실리콘 피에조 저항효과(Piezoresistive effect)를 기반으로 설계됐으며, 첨단 실리콘-실리콘 접합 CSOI MEMS 미세 가공 공정을 채택했다. 수명 주기 동안 MEMS 다이의 정밀도와 안정성은 1% F.S.보다 우수하다.

이 시리즈의 제품은 주로 인공호흡기, 산소 발생기, 마취 기기, 폐 기능 감지기, 혈압계 및 생물안전작업대 및 기타 의료 분야뿐만 아니라 가스 흐름 감지, 압력 스위치 및 산업 제어에 사용된다.

급속한 규모의 성장과 함께 완전한 아날로그 칩 제품 매트릭스 구축

회사가 발표한 2022년 반기 보고서에 따르면, NOVOSENSE는 2022년 상반기에 전년 동기 대비 132.96% 증가한 7억9천300만 위안의 영업 수익을 달성했다. 보고 기간에는 모든 유형의 칩 제품이 대폭적인 성장세를 기록했다. 회사는 현재 1,100개 이상의 판매 가능한 모델을 제공하고 있다.

NOVOSENSE 소개

NOVOSENSE Microelectronics("NOVOSENSE", SSE 코드 688052)는 매우 견고하고 신뢰성 높은 아날로그 및 혼합 신호 칩 설계 기업이다. NOVOSENSE는 2013년에 설립된 후 신호 감지, 시스템 상호연결 및 전력 구동 부문에 집중했으며, 센서, 신호 체인, 절연체, 인터페이스, 전력 장치, 드라이버 및 전력 관리 같은 포괄적인 반도체 제품과 솔루션을 제공한다. NOVOSENSE 제품은 자동차, 산업, 정보통신 및 소비자 가전 시장에서 널리 사용된다.

NOVOSENSE는 "미래를 감지하고 도모하며, 반도체를 통한 친환경적이고 스마트하며 연결된 세상 구축(Sense and Drive the Future, Build a Connected World with Semiconductors)"이라는 사명에 따라 디지털 세계와 현실 세계를 연결할 칩 레벨 솔루션을 제공하는 데 전념한다.

더 자세한 정보와 샘플 애플리케이션은 회사 웹사이트 www.novosns.com에서 확인할 수 있다.

회사의 최신 제품 선택 가이드는 회사 웹사이트 https://www.novosns.com/en/data-download에서 확인할 수 있다.

제품 정보 문의: sales@novosns.com

출처: NOVOSENSE Microelectronics

CONTACT: pr@novosns.com