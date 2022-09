KISS, 모국어 기반 학습으로 2022년 권위 있는 유네스코 문해상 수상

부바네스와르, 인도, 2022년 9월 14일 /PRNewswire/ -- 연합뉴스) 부바네스와르의 Kalinga Institute of Social Sciences(KISS)가 국제 심사위원단의 추천을 바탕으로 문해력 프로그램을 인정 받아 2022년 유네스코 세종대왕 문해상(UNESCO King Sejong Literacy Prize)을 수상했다.

유네스코 세종대왕 문해상은 대한민국 정부가 후원하는 상으로, 모국어 기반 문해력 발전에 기여한 공로를 인정해서 수여하는 상이다. KISS는 '모국어 기반 다국어 교육 프로그램(Mother Tongue Based Multilingual Education programme)' 부문에서 이 상을 받았다. 이 상은 미화 2만 달러의 상금과 메달 및 상장을 제공한다. KISS는 KIIT Group of Institutions의 산하 기관이다.

이 상은 국제 문해의 날(International Literacy Day)을 기념하기 위해 2022년 9월 8일과 9일 코트디부아르에서 유네스코가 주최한 글로벌 시상식에서 수여됐다.

이 프로그램은 교실 내에서의 언어 장벽과 다국어 및 다문화 교실에서 교사의 효율적인 대처 역량 부족으로 인해 초등학교에서 원주민 학생 유지의 어려움을 해결하는 것을 목표로 한다.

매년 유네스코 세계 문해상은 특정 주제에 초점을 맞춘다. 올해의 스포트라이트는 문해력 학습 공간 전환(Transforming Literacy Learning Spaces)에 집중됐다. KISS는 인도에서 5번째, 그리고 오디샤주에서는 최초로 이 국제상을 받은 연구소다. 또한, KISS는 비영리 NGO 중 3번째, 그리고 원주민 기반 단체로는 처음으로 이 상을 받았다.

원주민 학생을 위한 세계 최대 기관인 KISS는 혁신적인 교수법을 학습 도구로 채택하고, 교육을 통해 원주민의 사회 경제적 삶에 눈에 띄는 변화를 불러온 것으로 인정받고 있다. 또한, 이러한 인정은 교육 생태계를 변화시키기 위한 오디샤주의 노력을 전 세계에 알리는 기회가 됐다. 그뿐만 아니라, 이 상은 원주민 공동체에 대해 수여된 상인 까닭에, 원주민 공동체에는 커다란 축하의 날이기도 하다.

KISS는 인도 오디샤주 부바네스와르에 본사를 둔 비영리 단체다. KISS는 교육을 통해 원주민에게 역량을 부여하기 위한 목적으로 저명한 교육학자인 Achuta Samanta 박사가 1992~1993년에 설립했다. KISS는 전체론적 교육, 종합적인 기술 및 스포츠 역량을 제공하는 무상 주거 교육기관이다.

KISS는 원주민 아이들에게 음식, 교육 및 역량을 제공하고자 하는 이니셔티브 하에, 이를 목표로 설립된 학교와 대학 및 종합대학으로 구성된다.

Samanta 박사는 메시지를 통해 "교육, 문해력 및 원주민 역량 부여 분야에서 우리의 노력과 사회적 혁신을 인정해 준 유네스코에 감사를 전한다"라며, "나는 어린 시절에는 적절한 교육을 받기 위해 고군분투했고, 지금은 수백만 명의 사람들에게 전체론적 교육을 제공하기 위해 내 삶과 영혼을 바치고 있다"고 전했다.

KISS는 7만 명의 원주민 아동(교육받는 아동 3만 명과 졸업생 4만 명)의 삶을 직접적으로 변화시키는 한편, 약 70만 명의 원주민 공동체 삶을 간접적으로 변화시켰다. 고등 교육기관인 KISS Deemed-to-be University는 원주민 학생만을 위한 세계 최초의 대학이다. KISS는 교육 및 역량 부여와 관련된 여러 이니셔티브를 구현하기 위해 다양한 유엔 기관 및 조직과의 협력을 통해 진화하며 기능을 수행해왔다. KISS는 2015년부터 경제사회이사회(ECOSOC)와 특별 협의적 지위 관계를 맺고 있으며, UNDPI와도 제휴하고 있다.

KISS는 창립 이래 토착어와 방언의 다양성을 존중해왔다. KISS는 공통 언어로 전환하기 전에 초등학교 수준에서 교실에서의 모국어 수업에 초점을 맞춰왔다. 이러한 KISS의 독보적이면서도 선구적인 노력은 2013년 '모국어 기반 다국어 교육'이라는 형태로 구체화됐다.

혁신 샌드박스를 통해 다국어 교육 프로그램(Multilingual Education Programme)을 채택한 KISS는 토착 언어 수업을 진행하는 데 있어 다른 교육 기관과 정부에 본보기를 제공했다. 이 프로그램은 교실 내에서의 언어 장벽과 다국어 및 다문화 교실에서 교사의 효율적인 대처 역량 부족으로 인해 초등학교에서 원주민 학생 유지의 어려움을 해결하는 것을 목표로 한다. 또한, 이 프로그램은 텔레비전, 라디오 및 문자 메시지와 같은 저차원적 기술 솔루션을 사용하는 대면 및 원격 학습 모듈을 갖춘 하이브리드 형식으로 이루어져 있다.

