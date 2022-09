Xinhua Silk Road "CIFTIS, 중국 시장의 높은 매력 선보여"

(베이징 2022년 9월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 5일 베이징에서 막을 내린 2022 중국국제서비스무역교역회(China International Fair for Trade in Services, CIFTIS)에서 많은 국제 기업이 서비스 무역 부문의 협력을 심화하고자 중국과 협력 계약을 체결했다. 이는 해외 투자 부문에서 중국 시장의 높은 매력이 반영된 결과다.



A girl tries a VR device at the cultural and tourism services exhibition hall in the Shougang Park during the 2022 CIFTIS in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2022. (Xinhua/Ju Huanzong)