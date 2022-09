Xinhua Silk Road "CIFTIS, 혁신적인 디지털 서비스 무역 기회 제공"

(베이징 2022년 9월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 디지털 서비스 무역 부문의 혁신적인 발전 기회를 도모하는 2022 중국국제서비스무역교역회(China International Fair for Trade in Services, CIFTIS)가 최근 폐막했다. 올해 CIFTIS에서는 수많은 첨단기술 업체가 디지털 기술과 제품을 선보였다.



Visitors line up to experience e-CNY (digital yuan) payment at an exhibition of financial services during the 2022 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at the Shougang Park in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2022. (Xinhua/Jin Haoyuan)