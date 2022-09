Xinhua Silk Road "국제 도예전시회, 징더전에서 개최"

-- 중국과 영국 간의 문화 교류 촉진

(베이징 2022년 9월 13일 RNewswire=연합뉴스) 이달 10일, 중국과 영국 간의 문화 교류를 촉진하고자 중국 동부 장시성 징더전시에서 국제 도예전시회가 열렸다.

"일대일로[https://en.imsilkroad.com/ ]를 따라가는 도자의 여정, 같은 순간을 공유(Porcelain journey along the Belt and Road, Sharing the same moment)"라는 주제로 열린 이 전시회는 국내외 예술가, 장인 및 대표들이 영상 링크를 통해 도자의 발전에 대해 논의할 수 있도록 징더전시와 영국 케임브리지의 두 곳에서 진행됐다.

이 도예전시회에서는 '중추절 요소를 선보이는 100점의 도자기 작품 전시회', '예술가, 장인 및 국제 청년 대표들이 참석하는 별밤 식당', '도자기를 감상하는 자리에 해외 지인을 초대하는 다과회', 'Linglong 도자기 기술과 전통 중국 등불 수수께끼를 선보이는 등불 박람회', 'Taiping Pit에서 도자기 소성 체험 활동', '징더전시와 케임브리지 간의 시공간을 아우르는 중추절 문화 활동'의 6가지 활동이 진행됐다.

이 6가지 활동은 중국 도자기의 독특한 매력을 보여줄 뿐만 아니라, 징더전 도자기의 문화적 교류 통로를 더욱 넓히기도 했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/329930.html