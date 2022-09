김민우 기원빈 가자…내달 ‘로드투 UFC’ 4체급 준결승전

UFC 280 열리는 아부다비서 하루 뒤인 10월 23일 개최

6명 한국인 파이터 4체급 준결 올라

페더급 기대주 김민우는 4강전에서 일본의 카자마 토시오미와 결승행 카드를 놓고 다툰다.

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘로드투 UFC’의 4체급 준결승전이 10월 23일 UAE 아무다비 에티하드 아레나에서 개최된다.

한국에서는 라이트급 기원빈과 김경표, 페더급 이정영, 밴텀급 김민우, 플라이급 박현성과 최승국 총 6명의 쟁쟁한 파이터가 준결승전에 출전한다. 대부분 국내 대회를 섭렵해 해외 출전을 도모하던 챔피언급 파이터들이다.

올해 신설된 로드투 UFC는 세계 최대 종합격투기대회 UFC의 아시아 파이터 등용문 격의 대회다. 아시아의 정상급 유망주들에게 UFC와 계약할 수 있는 기회를 제공한다.

올해는 남자부 플라이급, 밴텀급, 페더급, 라이트급 4개 체급에서 각각 8명의 선수들의 토너먼트 방식으로, 올 6월 싱카포르 인도어스타디움에서 8강전이 열렸다. 한국, 일본, 필리핀, 태국, 인도, 중국 UFC 아카데미 출신의 자국 내 유명 선수들이 대거 출전했다. 준결승전은 8강전 승자들이 벌이는 4강전(준결승전)이다. 결승전 일정은 추후 발표된다.

로드투 UFC에 하루 앞선 같은 달 22일 같은 대회장에서 ‘UFC 280: 올리베이라 vs 마카체프’가 개최된다. 찰스 올리베이라와 이슬람 마카체프가 공석인 라이트급 타이틀을 놓고 격돌한다. 코메인 이벤트에서는 밴텀급 챔피언 알저메인 스털링이 티제이 딜라쇼를 상대로 방어전을 치른다.

두 대회 모두 국내에서는 TVN스포츠와 티빙을 통해 중계된다.

[로드투 UFC 8강 대진]

페더급: 이자 vs 마츠시마 코요미 / 플라이급: 치우루언 vs 최승국 / 라이트급: 기원빈 vs 제카 사라기

밴텀급: 카자마 토시오미 vs 김민우 / 논토너먼트: 추후 발표 예정 / 페더급: 이정영 vs 뤼카이 / 밴텀급: 나카무라 린야 vs 노세 쇼헤이 / 플라이급: 톱노이 키우람 vs 박현성 / 라이트급: 안슐 주블리 vs 김경표 / 논토너먼트: 추후 발표 예정

yjc@heraldcorp.com