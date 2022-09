LONGi, 한국에서 100MWp 규모의 대규모 프로젝트 공급 완료

(시안, 중국 2022년 9월 9일 PRNewswire=연합뉴스) LONGi가 한국의 100MWp 프로젝트에 고효율성 Hi-MO 4 모듈을 공급했다.

한국 전라남도에 위치한 이 프로젝트는 올 7월 그리드에 연결됐으며, 앞으로 매년 약 100,000t에 달하는 탄소 배출량을 감축시킬 것으로 예상된다.

이 프로젝트는 올해 한국에서 그리드에 연결된 최대 규모의 프로젝트일 뿐만 아니라, 중국 모듈만을 사용해서 설치한 최초의 대규모 프로젝트이기도 하다. 이는 한국 시장에서 LONGi 제품의 품질과 신뢰도에 대한 확신이 반영된 결과라고 볼 수 있다.

LONGi는 2017년에 한국에 처음 진출한 후 학교, 농업 PV, 양식장 및 대형 공익사업 프로젝트에 제품을 공급하면서, 한국에서 가장 판매량이 높은 중국 모듈 브랜드가 됐다.

LONGi 그룹 부사장 Dennis She는 "더 많은 태양광 모듈을 설치하면 에너지 발전 비용도 낮출 수 있을 것"이라면서 "전라남도는 한국의 탄소 중립 목표에 크게 기여할 것"이라고 말했다.

LONGi 소개

2000년에 설립된 LONGi는 에너지 변혁을 위해 고객 중심의 가치 창출에 집중하여, 세계 굴지의 태양광 기술 기업으로 성장하는 데 전념한다.

LONGi는 '푸른 세상을 만들기 위해 태양 에너지를 최대한 활용한다(Making the best of solar energy to build a green world)'는 사명에 따라 기술 혁신에 전념하고, 단결정 실리콘 웨이퍼, 셀과 모듈, 발전 및 상업•가정용 태양광 솔루션, 그린 에너지 솔루션, 수소 장비를 아우르는 다섯 개의 사업 부문을 확립했다. LONGi는 그린 에너지를 제공하는 역량을 갈고 닦았으며, 최근에는 글로벌 탄소 절감을 이행하고자 그린 수소 제품과 솔루션을 사용하고 있다. www.longi.com/en