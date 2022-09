Huawei Cloud Meeting, 우주비행사와 아프리카 청소년 간의 대화 지원

(선전, 중국 2022년 9월 9일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 6일, 현재 우주에서 임무를 수행 중인 3명의 선저우 14호 중국인 우주비행사들이 비디오 링크를 통해 여러 아프리카 국가 학생들과의 대화에 참여했다. Huawei Cloud Meeting은 이날 진행된 글로벌 라이브 스트리밍 행사를 아낌없이 지원했고, 이 행사는 모든 참가자 간의 원활한 영상 연결을 구현하면서 성공리에 마무리됐다.

올해 중국과 아프리카 연합은 수교 20주년을 맞이했다. 이번 행사는 이를 기념하기 위해 마련된 행사 중 하나로서, 중국 아프리카연합 대표단(Mission of China to the African Union), 중국유인우주국(China Manned Space Agency, CMS), 아프리카연합 위원회(African Union Commission, AUC)가 공동 주최했다. 중국 우주비행사들이 아프리카 청소년들과 직접 대화를 나눈 것은 이번이 처음이다.

알제리, 이집트, 에티오피아, 나미비아, 나이지리아, 세네갈, 소말리아 및 남아프리카 공화국 청소년들이 3명의 우주비행사에게 질문할 기회를 가졌다. Chen Dong, Liu Yang, Cai Xuzhe의 세 우주비행사는 현재 우주정거장 '톈궁'에서 임무를 수행 중이다. 이들 세 우주비행사는 우주에서의 생활, 과학 실험, 경험을 바탕으로 한 성장 등에 대해 답변했다.

글로벌 네트워크 SparkRTC는 중국과 전술한 아프리카 국가의 현지 및 온라인 회의 참석자 모두에게 안정적인 실시간 HD 비디오 연결을 제공했다. 이번 회의는 중국어, 영어 및 프랑스어의 동시통역을 제공함으로써, 모든 이들이 쉽게 자기 생각을 전달하고, 서로를 더 잘 이해할 수 있도록 진행됐다. 또한, 다양한 회의 제어 기능을 통해 질서 정연한 행사를 지원했다. Huawei Cloud의 전문적인 포괄적 보장 및 글로벌 서비스 팀은 원활한 비디오 연결을 지원했다.

Huawei Cloud Meeting은 170여 개 이상의 국가 및 지역에서 안정적인 접속을 보장한다. 또한, Huawei Cloud Meeting은 500건 이상의 국제 회의에서 적용된 실적이 있으며, 민간 및 공공 부문에서 150만 명 이상의 고객으로부터 신뢰를 받고 있다. 전문적인 클라우드 미팅 솔루션은 조직의 디지털화 및 효율성 향상을 지원한다.