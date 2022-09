스케일드 애자일의 서밋 런치, SAFe® 기업을 위해 탄력성을 구축할 수 있는 획기적인 도구와 리소스 공개

스케일드 애자일은 비즈니스 민첩성에 있어 중요한 요소로서, 비즈니스 전반의 모든 사람들에게 SAFe의 관행을 지원할 수 있도록 고안된 새로운 도구와 리소스를 제공한다

콜로라도주 볼더, 2022년 9월 9일 /PRNewswire/ -- SAFe®의 제공업체인 스케일드 애자일(Scaled Agile, Inc.)은 언어, 직능, 경험과 관계없이 조직의 SAFe 관행에 모든 사람이 참여하여 기업이 비즈니스 민첩성을 달성할 수 있도록 지원하는 20개 이상의 새로운 기능 및 리소스를 탑재한 서밋 런치(Summit Launch)를 공개했다. 새로운 역할을 맡은 사람들, 교육용 프로그램 번역, IT를 넘어선 관행 확장, 비즈니스 민첩성 측정 및 개선 등 4가지 영역에 초점을 맞춘 새로운 서비스에는 새로운 워크숍, 온라인 학습 시리즈, 확장된 언어 옵션, 기사, 보고서, 평가, 새로운 시험 플랫폼이 포함되어 있다.

Those leading the adoption of Agile at scale will love the ability to learn what they need at the moment they need it, and business leaders will appreciate knowing that their teams can consistently deliver on the needs of a dynamic business