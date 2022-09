2022년 한중일 여성과학자포럼, 베이징에서 개최

(베이징 2022년 9월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 이달 2일, 2022년 한중일 여성과학자포럼(2022 China-Japan-ROK Forum on Women in Science)이 베이징에서 개최됐다. 이 포럼은 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology, CAST), 일본 과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency, JST), 한국과학기술한림원(Korean Academy of Science and Technology, KAST)이 공동 개최했다. CAST 부회장 겸 사무국장이자 중국공정원(Chinese Academy of Engineering, CAE) 회원인 ZHANG Yuzhuo가 개막연설을 진행했다.

베이징대학교 부학장이자 CAE 회원인 QIAO Jie, 'Brilliant Female Researchers Award(The Jun Ashida Award)' 외부전문가위원회(Committee of External Experts) 위원장 Keiko Torii, KAST 회원인 김소영 카이스트 과학기술정책대학원 교수는 각각 "Practice and Rethink of Cultivating Women in Science", "Promoting Women in STEM in Japan. Why, how?", "More than Fixing Numbers: How to Retain & Advance Women in STEM?"이라는 주제로 기조연설을 진행했다.

패널 논의에서는 CAST, 중국과학원(CAS), 중국 저장대학교, JST, 일본 도호쿠대학교, 한국 가톨릭대학교, 연세대학교, 유엔 여성기구 및 유엔개발계획(UNDP) 중국사무소 여성 대표들이 "Experiences and practices for encouraging, cultivating and supporting women scientists" 및 "The role of women scientists in achieving the SDGs"이라는 주제에 대한 관찰 내용과 관행을 공유했다. 이들은 여성 연구원과 학생을 위한 역할 모델 설정, 여성 과학자의 리더십 향상, 우수한 젊은 여성 과학자 지원과 보상을 비롯해 과학 분야 여성이 전문적인 책임과 가정 내 책임 간에 균형을 맞출 수 있도록 지원하는 방안에 대해 논의했다.

중일 외교 관계 정상화 50주년과 한중 외교관계 수립 30주년을 맞아 진행된 이 포럼은 한국, 중국, 일본의 연구기관뿐만 아니라 International Science Council(ISC)을 포함하는 국제 단체가 과학 분야 여성의 성장과 발전에 호의적인 에코시스템을 양성하는 방법에 대해 논의 및 탐색할 매우 좋은 기회를 제공한다.