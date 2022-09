CGTN "중국이 핵심 기술 연구의 속도를 올리는 이유"

(베이징 2022년 9월 8일 PRNewswire=연합뉴스) 지난주 중국 우주비행사 Chen Dong이 우주 유영을 시작하면서 "안녕하세요, 여러분. 저는 지금 모듈을 나왔습니다. 기분이 좋습니다"라고 전했다.

Chen과 그의 선저우 14호 동료 승무원 Liu Yang은 이달 2일(금요일)에 6시간에 달하는 선외 작업을 완료했다. 그들은 중국 우주정거장 밖에서 진행된 5번째 우주 유영이자 새로 발사한 원톈(Wentian) 실험실 모듈 밖에서 진행된 첫 우주 유영이라는 기록을 세웠다.

중국은 2020년부터 일련의 비행 임무를 성공적으로 수행했다. 여기에는 우주정거장 핵심 모듈 톈허, 유인 우주선인 선저우 12호 및 13호, 그리고 화물 우주선인 톈저우 2호 및 3호 등이 포함된다. 이를 통해 중국의 우주 프로그램은 놀라운 진전을 이뤘다.

중국 과학자들은 지난 10년 동안 항공우주 분야 뿐만 아니라, 핵심 기술 측면에서도 혁신을 향해 노력해왔다. 이는 핵심 분야에서 핵심 기술 혁신을 이루기 위해 단호한 노력을 촉구한 시진핑 중국 국가주석의 의도가 반영된 것이다.

화요일, 시 주석은 제27차 포괄적인 개혁 심화를 위한 중앙 위원회 회의를 주관하며, 핵심 기술의 연구개발(R&D)을 위해 전국 자원을 동원할 새로운 시스템을 개선해야 한다고 강조했다.

그는 중국이 국가의 전략적 수요를 기반으로 혁신 자원 할당을 최적화하고, 중국의 전략적 과학기술력을 강화하며, 핵심 과학기술 문제에 대처하는 체계적인 능력을 대폭 개선해야 한다고 지적했다. 또한, 경쟁 우위를 드높이며, 여러 중요한 분야에서 전략적 추진력을 확보해야 한다고 덧붙였다.

핵심 기술에 통달하다

시 주석은 2015년에 시안광학정밀기계연구소(Xi'an Institute of Optics and Precision Mechanics)를 시찰했을 때, "핵심 기술은 구매한다거나, 타인에게 부탁이나 구걸하는 것으로 확보할 수 없다"고 말했다.

시 주석은 2012년부터 과학 혁신과 핵심 기술 통달의 중요성을 역설해왔다. 그에게서 영감을 받아 수많은 핵심 기술이 혁신을 단행했으며, 과학기술 분야에서 중국이 세계 강대국이 된다는 원대한 목표를 향해 크게 나아가고 있다.

핵심 기술의 연구개발은 국가의 중대한 수요를 해소한다. 첨단 기술은 홍콩-주하이-마카오 대교와 쓰촨-티베트 철도 같은 주요 기반시설 프로젝트의 이행에도 일조했다. 해저 석유와 가스 자원, 그리고 석탄의 깨끗하고 효율적인 활용뿐만 아니라, 신세대 핵기술 개발도 국가 에너지 안보를 보장하는 데 매우 중요한 사항이다.

코로나19 감염증이 발생한 후, 중국은 백신, 의약품 및 검사 시약 부문에서 수많은 혁신을 이뤘다. 중국에서 승인을 받은 새로운 I급 의약품 수는 2012년 이전 5개에서 오늘날 79개로 증가했다.

또한, 국제적 영향력을 발휘한 성과도 많다. 한 예로, 중국은 세계 최초의 3차원 양자 홀 효과를 관찰하고, 원자 수준의 정밀도로 그래핀 접힘을 제어하며, 세계 최초로 뇌와 유사한 이질성 융합 컴퓨팅 칩 'Tianji'를 개발했다.

세계를 향해 개방 확대

작년 중국은 세계에서 가장 크고 민감한 단일 구경 전파망원경인 '구경 500m 구면 전파망원경(Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope, FAST)'을 모든 과학자에게 개방한다고 발표했다. FAST는 6월까지 전 세계 14개국 27개 과학 프로젝트에 관측 서비스를 제공했다.

FAST의 개방은 중국이 과학기술 분야에서 우호 관계를 진지하게 확장하고 있음을 보여주는 여러 사례 중 하나다.

작년 중국과학원(Chinese Academy of Sciences)과 중국공정원(Chinese Academy of Engineering) 회원 총회와 중국과학기술협회(China Association for Science and Technology, CAST) 전국 회의를 통합한 회의에서, 시 주석은 중국의 과학기술 종사자들에게 국제 과학기술 커뮤니티를 대상으로 개방, 신뢰 및 협력을 도모하고, 인류가 당면한 주요 문제를 해결하는 데 적극적으로 참여하며, 더 많은 나라와 사람들에게 도움이 되도록 과학기술 혁신의 성과를 도모하도록 노력할 것을 촉구했다.

중국 과학기술부에 따르면, 중국은 161개 국가 및 지역과 과학기술 분야에서 협력 관계를 구축했고, 115건의 정부 간 협의에 서명했으며, 200개 이상의 국제 단체와 다자 간 기구에 가입했다고 한다.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-07/Why-China-is-speeding-up-research-on-core-technologies-1d8h2b5F89a/index.html